Negocian exdirigentes sindicales de sección 288 devolver dinero

Los exdirigentes del Comité Ejecutivo Local de la sección 288 acusados por un desfalco de más de 18 millones de pesos, negocian con el sindicato la devolución del dinero para evitar ir a la cárcel.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos (SNDTMMSC) dio a conocer que se han realizado tres reuniones extrajudiciales entre los tres acusados y el abogado del gremio.

Informó que están acordando la devolución del fondo pro-huelga, cuyo monto es de 7.4 millones de pesos.

El ex secretario general local, Patricio “A”; el ex tesorero, Francisco “B”; y el ex presidente de la Comisión de Honor y Justicia, Jorge “N”, fueron acusados del desfalco de 18 millones de pesos, en quebranto de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático.

De esta cantidad 7.4 millones de pesos corresponden al fondo de previsión de huelga, dinero que cada año se capta a través de las cuotas sindicales y en los meses de mayo se reintegra a los trabajadores.

Los acusados, quienes enfrentan un proceso penal por el delito de administración fraudulenta, busca negociar con el sindicato la devolución del dinero para evitar ir a prisión.

El CEN obrero estableció que el sindicato quiere recuperar los recursos desfalcados. No es su interés encarcelar a quienes se apropiaron indebidamente de estos.

El gremio está dispuesto a negociar, pero deben aportar más que buena voluntad los implicados para que se retire la demanda. Deben primero reintegrar los 7.4 millones de pesos de los trabajadores.

Descartó que el sindicato pueda gestionar a nombre de ellos un préstamo laboral con la empresa para la que trabajan, porque eso corresponde a los exdirigentes acusados de administración fraudulenta.