'Necesitamos trabajar y dejar de hablar', dice Carlos Acevedo sobre la situación de Santos

Carlos Acevedo quiere dejar los discursos de lado. El cancerbero de Santos Laguna está consciente de la situación que atraviesan en el arranque del Apertura 2022, por lo que la única fórmula para cambiar el rumbo, es hablar en la cancha y obtener resultados positivos.

"Necesitamos trabajar y dejar de hablar, eso hay que dejarlo muy claro, las palabras sobran y tanto discurso aburre, hay que demostrarlo en el campo, aceptar las críticas, dimos todo para que nos criticaran", dijo el guardameta albiverde.

AUTOCRÍTICO

Aceptó que el equipo tiene que ser muy autocrítico, por el accionar tenido de los últimos partidos: "La realidad es que esto no es Santos, lo que hemos mostrado, sobre todo en los primeros tiempos, de visita y local".

Para el canterano de los Guerreros es momento de aceptar varias cosas que quedarse en silencio, empezar a trabajar todavía más fuerte para poder mostrar la verdadera cara del equipo.

"Nos queda trabajar, hay que ser enfáticos, los discursos quedaron fuera, ya las palabritas de aliento no van. Es entrar al campo y demostrar que se quiere grandeza y pasión, que se tiene hambre de triunfo, a veces mi frustración es para contagiar de cierta manera al equipo", expresó.

Para Carlos Acevedo, los Guerreros deben ser proactivos y no reactivos en cada partido. El guardavallas agregó que los cambios constantes con la línea de 4 y 5, así como la rotación de compañeros, en nada les perjudica.

"El problema es que necesitamos recibir gol y un 'baile' para poder reaccionar, es importante encontrar esa fórmula (tener propuesta ofensiva), para poder jugar como el segundo tiempo en Toluca, realizarlo desde el inicio del juego", apuntó el portero de Santos Laguna.

Dejó en claro, que si solamente juegan bien por espacio de 20 minutos en cada encuentro, se quedarán con la misma sensación, por lo que es algo que ya deben ponerse en mente, ya que sí tienen esa reacción, por lo que buscan tener una regularidad que quieren.

Del cambio de formaciones y compañeros comentó "No me afecta solamente a mí, sino a todo el equipo, no podemos repetir un once, pero yo confío a muerte en Félix (Torres), Hugo (Rodríguez), (Matheus) Dória, (Carlos Emilio) Orrantia, (Franco) Pizzichillo, Omar (Campos), Jair (González), en todos los defensas, están en mi equipo y la confianza es lo principal para poder hacer un juego de conjunto".

Acevedo indicó que si le cambian o rotan a los defensas, no tiene ningún problema, ya que lo que le interesa es el funcionamiento, pero no lo han tenido, por lo que es importante enfocarse en la parte defensiva y ofensiva.

APOYO A FENTANES

En cuanto al respaldo hacia el timonel Eduardo Fentanes, el cancerbero dijo que cuenta con todo el apoyo del plantel. "Por supuesto que sí, somos profesionales y queremos que nos vaya bien a todos, dentro del campo queremos resultados y que el cuerpo técnico siga durante muchos años, que no haya cambios".

QUIERE GANARLE AL ATLAS

A pesar de no disputar el partido de doble jornada ante América, el duelo del domingo ante Atlas es la mejor oportunidad de revertir las cosas, por lo que representa ese cotejo para los seguidores santistas, confesando que él en lo individual, quiere ganarle a varios de sus amigos, con los que convivió durante varios años en el TSM.

"En lo individual, yo le quiero ganar a mis amigos, Julio Furch, Abella, gente con la que conviví mucho tiempo en Santos, pero hablando como aficionado, sabemos lo que significa, el recelo que hay, es una realidad, pero somos profesionales y queremos ganarle al Atlas, al América, a cualquier equipo, pero debemos darles un buen partido y funcionamiento, sobre todo con la victoria que anhelamos y buscamos, se presta ante un gran rival".

"Tenemos una oportunidad linda ante el actual bicampeón. No solamente la afición le tiene ganas a ese partido, nosotros también como jugadores. Tenemos que hacer un gran partido, para poderle regresar esa alegría a la afición, que es lo que más necesita", mencionó.

Reconoció que es muy exigente con él mismo en primera instancia y también con sus compañeros, por lo que de repente se puede notar alguna frustración, pero aclaró que es por querer hacer las cosas bien, no solamente en el plano individual, sino también en lo colectivo.

"Quiero cambiar las atajadas por triunfos, lo que quiero son resultados, regresar a casa con una victoria, poderle decir a mi familia y amigos, que dimos un buen partido como equipo" señaló.

YA ENTRENA

En la práctica matutina de ayer, el plantel le dio la bienvenida al volante Cecilio Domínguez, que el lunes firmó como nuevo Guerrero.

Tras las palabras de bienvenida por parte de Eduardo Fentanes, el guaraní fue recibido de manera especial por sus compañeros con el tradicional "pasillo", para luego mostrar su talento en la cancha durante el entrenamiento, que fue presenciado por algunos de los abonados al club.

