Con el América Vs. Santos pospuesto, así se jugará la jornada 5 este martes y miércoles

El torneo Apertura 2022 llegó rápidamente a la quinta jornada la cual será la primera fecha doble de un torneo que se acortó debido a la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022. Es por eso que la Liga MX no se detiene con sus actividades y esta semana nos emocionará al doble con sus partidos a media semana.

La Jornada 5 se llevará a cabo el martes 26 de julio con cinco partidos y el miércoles 27 de julio con tres, mientras que un partido quedará pendiente y se tendrá que disputar hasta el 14 de septiembre debido a un compromiso internacional.

Sin embargo, una de las malas noticias para esta jornada es que solamente un solo partido será transmitido por televisión abierta, el resto de los partidos serán transmitidos por sistemas de cable y por plataformas digitales, algo que se está volviendo común en el futbol mexicano.

A continuación te damos todos los detalles de los partidos para que no te pierdas la acción de la quinta fecha del Apertura 2022 de la Liga MX. En caso que no puedas verlos, recuerda que EL UNIVERSAL te dará todos los detalles Minuto A Minuto de los partidos.

MARTES 26 DE JULIO

Atlas vs XolosHora: 19:00 horasCanal: Afizzionados Monterrey vs PueblaHora: 19:00 horasCanal: FOX Sports FC Juárez vs TigresHora: 19:00 horasCanal: FOX Sports Premium Atlético de San Luis vs Cruz AzulHora: 21:05 horasCanal: ESPN y Star+

León vs TolucaHora: 21:05 horasCanal: FOX Sports, FOX Sports Premium, Claro Sports y Marca Claro MIÉRCOLES 27 DE JULIO

Querétaro vs ChivasHora: 19:00 horasCanal: FOX Sports Premium

Necaxa vs PachucaHora: 19:00 horasCanal: TUDN y ViX

Pumas vs Mazatlán FCHora: 21:05 horasCanal: Canal 5, TUDN y Afizzionados

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE (PARTIDO POSPUESTO)

América vs SantosHora: 21:05 horasCanal: Canal 5 y TUDN.