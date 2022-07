Natanael Cano no cree que exista un mexicano con más talento que él

De nueva cuenta el artista que es reconocido como el creador de los corridos tumbados, Natanael Cano, se ha vuelto tema en tendencia de redes sociales debido a sus declaraciones en las dice que no cree que exista un mexicano con más futuro y talento que él.

El cantante de 21 años, destacó lo joven que es aún y cómo pronto puede posicionarse en los primeros lugares de popularidad al igual que otros cantantes del país un poco mayores a la edad que él tiene.

“Pregunta seria ¿Ustedes creen que en México exista alguien con más futuro y talento que yo? Es algo que siempre me pongo a pensar pero, todavía no lo encuentro. So, no creo. Estamos hablando de México, nada más. Nosotros tenemos potencial para meternos a cualquier país".

Enseguida, Cano mencionó que su música tiene toda la fuerza para impactar a nivel mundial y añadió que va a laborar duro para volverse una estrella que triunfe en un futuro en los cinco continentes.

Ustedes tranquilos, yo nervioso. El artista número uno va ha ser mexicano. Tengo 21, los que están ahora en número uno tienen 26, 30. Nomas reflexionando. Cuando yo salí de Sonora, ahora todos estos cazatalentos se fueron a buscar artistas de Sonora. Pónganse a lo suyo, váyase a la v… de nuestra tierra”, dijo Natanael mediante varios videos publicados en sus historias de Instagram.