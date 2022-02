Narcos buscaban a Joaquín Cosío tras dar vida al 'Cochiloco'; 'sí te tiemblan las rodillas'

Joaquín Cosío ha ganado fama de ser un hombre de carácter fuerte gracias a su interpretación de papeles rudos o de capos como el famoso "Cochiloco", de la cinta "El infierno".

Por esa imagen, varias veces ha tenido que enfrentarse a verdaderos narcotraficantes que se acercan a él. "Me han mandado tequilas", dijo Cosío en una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado.

Reveló que una vez, estando con el director Luis Estrada, se encontraron en un restaurante con presuntos integrantes del crimen organizado.

"Nos llegaron las botellas y volteas y ya sabes… si parecen, son", recordó.

El peor encuentro lo tuvo siendo joven, en Ciudad Juárez. "Un hombre que no lo voy a olvidar, un rubio muy elegante, se me acerca y me dice: 'quiúbole', en ese tiempo yo ni había hecho películas, traía una barbota negra y me agarró de la mano y me dice '¿qué pasó, cómo te va?' y no me soltaba [...] Yo ya estaba que me moría, temblando. Es la única vez que comprobé que sí te tiemblan las rodillas", afirmó.