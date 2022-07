Napoleón dirá 'hasta siempre' a Torreón

El año pasado se despidió de Gómez Palacio y en este 2022 le dirá adiós a Torreón.

José María Napoleón se presentará el viernes 25 de noviembre en el Coliseo Centenario como parte de su gira denominada, Hasta siempre.

La venta de boletos comenzará el día de hoy en taquillas del Coliseo y conocida boletera.

El llamado "Poeta de la Canción" hará un repaso de sus éxitos como Vive, Pajarillo, 30 años, Ella se llamaba Martha y Leña verde.

José María Napoleón siempre ha dicho en las múltiples entrevistas que ha dado a El Siglo de Torreón que la Comarca Lagunera ha sido uno de los pilares de su carrera.

"Para mí, La Laguna siempre ha sido un lugar muy bonito e importante. Justo le platicaba a mi familia como uno puede andar en Torreón, caminar, cruzar una cuadra y luego ya es Gómez, y estando en Gómez, igual seguir caminando, cruzar otra cuadra y ya es Lerdo", comentó entusiasmado en una pasada charla con "El Defensor de la Comunidad".

De manera sincera, José María informó en esa misma charla que se retirará de los escenarios porque desea hacerlo bien, tanto física como vocalmente, como se encuentra ahora.

"La gente me dice, 'Oye, por qué te vas', entonces yo les explico que porque deseo retirarme pudiendo hacerlo bien y no estar mal para intentar hacerlo.

"Me siento bien, gracias a Dios. He tenido altibajos, pero siempre he respetado la vida en todos sus principios y pienso en las consecuencias que puede tener una vida mal llevada". Napoleón dejó en claro que dejará de ofrecer conciertos, sin embargo, continuará sacando materiales discográficos y componiendo.

"Mientras Dios me dé vida y tenga capacidad de crear, lo último que dejaré de hacer es amar a mi familia y continuar haciendo canciones", comentó el famoso artista.