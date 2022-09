'¡Nadie puede hablar por mi!', Pablo Montero se enfurece con Julio César Chávez 

Desde hace varias semanas se han hablado sobre los problemas de alcoholismo que actualmente se encuentra enfrentado el cantante Pablo Montero, a tal grado de que Julio César Chávez le ofreció sus clínicas de rehabilitación para que pudiera recuperarse.

Sin embargo, a pesar de la buena voluntad del boxeador, el cantante no lo vio de esa manera, y comenzó a despotricar en su contra, pidiéndole que por favor no se metiera en esos asuntos.

“El único que tiene la última palabra soy yo, nadie puede hablar por mí, yo soy el que tengo que decirlo y aquí estoy dando la cara. Nadie , absolutamente nadie, tiene que opinar sobre mi persona o sobre lo que tenga o no que hacer”, indicó Pablo Montero.

(FOTO: ESPECIAL)

Posteriormente, ante lo sucedido con la reportera de Saltillo, el cantante originario de Torreón, aseguro que todo eso ya estaba arreglado.

“Nadie puede juzgarme, ni opinar por ti, ni hablar por ti, el único que puede decir es uno porque nadie (...) entonces si quieren ayudarme, vengan aquí, se presentan y me ayudan, pero aquí el que da el primer paso soy yo, aquí nadie me ayuda”.

Para finalizar con sus declaraciones, Pablo Montero mencionó que ha estado saliendo de estos problemas y asegura que no necesita de nadie por el momento para salir de estos problemas.

“Nadie me tiene que llevar del brazo, yo hago mis cosas. Si mucho les interesa, pues vengan, pero no voy a aceptar ningún comentario de nadie, porque yo siempre he dado la cara, nunca me he escondido y siempre aceptó cuando la cago”, concluyó el cantante frente a los medios de comunicación.