Nada que festejar en Día de los Pueblos Indígenas

Los indígenas no tienen nada que festejar este Día internacional de los Pueblos Indígenas, siguen siendo discriminados, siguen viviendo en pobreza, sin fuentes de empleo y con desnutrición.

Perfecto Ciriaco Flores, líder indígena desde hace varias décadas aseguró que las autoridades por siempre han hablado de inversiones millonarias todos los años en las zonas indígenas, "pero esos millones de pesos no se ven en la zona indígena, no sabemos dónde los invierten", dijo.

Este martes 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, proclamado así desde diciembre de 1994 con el objetivo de que todos los sectores gubernamentales y de la sociedad buscaran juntos la solución de los problemas con que se enfrentan las comunidades indígenas.

Sin embargo, para el dirigente indígena, ellos siguen viviendo igual que en los 90's, olvidados, segregados, con pobreza alimentaria y siguen existiendo casos de desnutrición.

A lo mucho se han construido carreteras, pero que ya no sirven porque se dañan y son olvidadas.

Y cuando un indígena viene a la ciudad de Durango, suele ser discriminado y más cuando acude a una instancia gubernamental donde suelen dejarlo en espera varias horas para ser atendido y al final le dicen que regrese otro día "como si pudiéramos estar viniendo los días que ellos quieran a Durango", señaló.

Pero Ciriaco Flores aclaró que esa es una realidad, los indígenas siguen siendo discriminados por las mismas autoridades de todos los niveles de gobierno.

Reconoció que él ha acudido, desde hace más de dos décadas a diferentes reuniones con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, tanto en el estado de Durango como a nivel nacional.

Reuniones donde se habla de los padecimientos de la comunidad indígena y se hacen planes para poder cubrir las necesidades.

"Pero son reuniones para justificar gastos y para la foto, porque nosotros seguimos igual, no vemos nada nuevo, no vemos el desarrollo prometido o planeado, no vemos nada de lo que se planea, entonces, nosotros no tenemos nada que festejar este martes ", acotó.

Incluso dijo que cuando los indígenas llegan a realizar alguna protesta por falta de desarrollo e infraestructura, las autoridades de todos los niveles tratan de calmarlos entregándoles despensas que son recibidas por los indígenas ante la pobreza en que viven, pero esas despensas duran una o dos semanas, se acaban y el desarrollo nunca llegó.

"No entiendo el por qué seguir teniendo un Día internacional de Pueblos Indígenas, si nuestra gente sigue viviendo en la misma miseria y olvido de siempre", concluyó.