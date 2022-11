Pal Norte 2023 desilusiona repitiendo artistas junto al Ceremonia

Este jueves 3 de noviembre se reveló finalmente uno de los "line-ups" de conciertos más esperados del 2023, el Tecate Pa'l Norte; sin embargo, en medio de la emoción de prácticamente todo México, el resultado final decepcionó a varios en redes sociales.

El festival presenta un cartel para tres días con un elenco conformado por solistas y bandas que suelen formar parte de su curaduría de manera frecuente, dejando de lado las sorpresas, siendo Billie Eilish y 5 Seconds Of Summer, algunas de las pocas novedades.

Tan solo The Killers, The 1975 y Franz Ferdinand son algunos de los nombres que, por lo menos, han estado en el concierto masivo en los últimos cinco años. No se diga en el ámbito nacional y latino, con Sebastán Yatra, Panteón Rococo y Café Tacvba apareciendo otra vez en el cartel, dejando de lado nuevas promesas de la música y/o actos en ascenso o del momento.

Lo que sí, es que hay algunas novedades que agradan a la nostalgia, como Nikki Clan.

También la banda de rock alternativo, Wallows, liderada por Dylan Minnette (13 Reasons Why), quienes visitarán por primera vez a México en el Corona Capital 2022, son parte de las sorpresas del festival.

Pa'l Norte 2023 y Ceremonia 2023: lo mismo pero no es igual

Hace unos días el Festival Ceremonia 2023 se adelantaba y presentaba su cartel para 2023, el cual se llevará a cabo los mismos días que el Pa'l Norte: 1 de abril y 2 de abril en el Parque Bicentenario de la CDMX, mientras que el Pa'l Norte será los días 31 de marzo, 1 de abril y 2 de abril del 2023 en el Parque Fundidora de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Algo que llama la atención, es la similitud que tienen en algunos de sus artistas, y es que, aunque los headliners del Ceremonia son Travis Scott, M.I.A y Jamie XX. y en el caso del Pal Norte estarán Billie Eilish, Blink-182 y The Killers, en el resto de su elenco hay similitudes, en especial con aquellos que suponen ser una sorpresa para el festival regio.

Actos como Willow, Villano Antillano, Moderat, L'impératrice, Julieta Venegas, Trueno, Fred Again y Honey Dijon, estarán en ambos festivales.

