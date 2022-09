Nada es privado

Ella no esperaba que fueran a publicar las fotos y los videos en los que sale bailando en una fiesta privada y haciendo poses frente a la cámara. Sanna es finlandesa, tiene 36 años y estaba entre amigos. Nunca pensó que alguien fuera a subir esas imágenes ni que estas fueran a generar un escándalo nacional que circuló por todo el mundo.

Pero resulta que Sanna Marin es la primera ministra de Finlandia. En 2016, cuando fue elegida, se convirtió en la jefa de gobierno más joven del mundo. (Ahora lo es el presidente de Chile, Gabriel Boric). El país tiene a Rusia como vecino y el miedo de una acción del Kremlin después de la invasión a Ucrania es constante, así que la primera ministra no ha dejado de trabajar: ha sido firme frente a Moscú y lideró una respuesta eficiente y celebrada ante la pandemia. Tampoco ha dejado de ser lo que es: una joven que, "en estos tiempos sombríos", también anhela "alegría, luz y diversión".

Así lo dijo, al borde de las lágrimas, en un discurso en el que se defendió de las duras críticas que ha recibido por unos videos e imágenes filtrados en los que aparece bailando. Más tarde, también pidió disculpas por la publicación de una fotografía de dos mujeres toples besándose en los jardines de Kesaranta, la residencia oficial de los primeros ministros de Finlandia. "No fue apropiada", dijo. Pero se mantiene firme en su derecho a tener una vida privada.

"Soy un ser humano", enfatizó. "No he faltado ni un solo día al trabajo y no he dejado nada por hacer", dijo, y agregó: "Quiero creer que la gente valorará lo que los políticos hacemos en el trabajo en lugar de lo que hacemos en nuestro tiempo libre".

Y es que luego de que salieron las imágenes surgió un coro de voces de políticos de la oposición que lanzaron reclamos indignados, e incluso le exigieron a Sanna que se hiciera una prueba para detectar drogas, que resultó negativa. Para algunos era un reclamo legítimo a una líder de Estado, para muchas y muchos otros, fue una prueba más del doble estándar que pesa contra las mujeres en la vida pública. Incluso en uno de los países más liberales del mundo, el machismo sigue modificando el modo en el que percibimos a una líder.

En apoyo a su primera ministra, finlandesas de muchas profesiones -y mujeres de todo el mundo- llenaron las redes sociales con videos de ellas bailando. El mensaje se repetía: en un mundo dominado por hombres -generalmente mayores-, Sanna Marin no debe ser juzgada y criticada por el hecho de ser mujer y joven.

Este episodio también ha servido para abrir otro debate: el derecho a la privacidad.

"Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser", dice una popular canción de Alejandro Sanz. "Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés". Pero si pones el mundo al revés y alguien tiene un celular en la mano, te puede grabar y difundirlo. Nada es privado.

Lo que le ocurrió a la primera ministra de Finlandia nos puede pasar a cualquiera. De hecho, sucede todos los días. Las redes sociales están llenas de fotografías y videos de personas que no querían ser captadas. Jennifer Lopez se quejó recientemente por el video de su boda con Ben Affleck, que se publicó sin su autorización. "Fue robado sin nuestro consentimiento", dijo la cantante y actriz. Pero incluso gente que no tiene nada que ver con la política o la industria del entretenimiento ve su vida expuesta.

Los celulares dominan nuestra vida. Dormimos y bailamos con ellos. Varios artistas a quienes he entrevistado alucinan cuando ven a miles de personas agarrando su celular en medio de un concierto en lugar de disfrutar de la música. Para los influencers no hay comida, viaje, beso o abrazo, sin fotografía o reel. Ante el éxito de TikTok y de las historias en Instagram, nos hemos convertido en editores -sin paga- de las empresas tecnológicas de China y Silicon Valley. Nosotros editamos y publicamos y las compañías obtienen ganancias con nuestros datos y contenido.

La computadora en la que escribo esta columna tiene un ojito que, estoy convencido, siempre me quiere ver. Algo sabrá Mark Zuckerberg, uno de los creadores de Facebook y director ejecutivo de Meta, quien cubre -como yo- la cámara de su laptop.

Me asusta cuando busco algo en mi celular o en la computadora y a los pocos minutos me aparecen anuncios precisamente del objeto que estoy buscando. Y tengo la casi absoluta certeza de que nuestros textos y correos electrónicos son vistos por personas a quienes no van dirigidos. Por eso mismo Donald Trump presume de no haber enviado ningún texto o email en la última década. Trump puede ser muchas cosas, pero difícilmente es ingenuo.

Por supuesto, hay muchas maneras de proteger nuestra información y nuestra vida personal. Pero, al menos a mí me pasa, tengo tantas contraseñas que es imposible memorizarlas. Están esparcidas en papelitos y en claves. Siempre temo que un hacker principiante pueda darme digitalmente el mayor dolor de cabeza de mi vida en línea.

Dicen que Gabriel García Márquez le dijo a su biógrafo que "uno tiene tres vidas: la vida pública, la vida privada y la vida secreta". La vida secreta de Sanna Marin sigue a salvo. Pero su vida privada ha sido violada.

Y aquí hay una lección para todos. Ante las frecuentes invasiones a nuestra privacidad, el único error en el que incurrió la primera ministra de Finlandia fue olvidarse de que vivimos en un tiempo en donde las líneas entre lo privado y lo público se han diluido. El mantra de nuestros días tendría que ser este: foto tomada, foto publicada. Y si no queremos que un video se haga viral, es mejor no grabarlo.

Hacer público lo privado es el mal de nuestro tiempo. Cuando creemos que nadie nos ve, casi siempre hay una cámara apuntando.