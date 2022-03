Nada dura para siempre; artistas que se retirarán de los escenarios

Dicen por ahí que "Nada dura para siempre", y eso lo saben muy bien varios famosos que en últimas fechas han anunciado su retiro de los escenarios.

El caso más reciente es el de Daddy Yankee, quien el pasado domingo confirmó en un video colocado en Instagram lo que se había rumorado desde hace tiempo: va a dejar la música tras múltiples satisfacciones que le ha dado.

El boricua dio a conocer que Legendary y La última vuelta son el último disco y gira que realizará, respectivamente, para despedirse de su público como se debe.

"En esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. En este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes quienes me abrieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo", dijo el astro.

El intérprete de Gasolina aseguró que siempre trabajó al máximo para no defraudar a su audiencia, pero ahora quiere dedicarse en cuerpo y alma a su familia.

"Siempre laboré para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos.

"Me retiro con el mayor de los agradecimientos, mi público, mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales y a ti, que has estado conmigo desde el 'underground', desde la raíz, desde el principio del reguetón", informó.

En febrero pasado Enrique Bunbury manifestó que tendrá que dejar las giras, no por gusto, sino porque tiene problemas en su garganta y en sus vías respiratorias.

Tras cumplir con varios compromisos en Estados Unidos y España, el artista abandonará las presentaciones en vivo.

"Lo que normalmente era placer y deleite se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan viajes y shows, un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme al show. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos.

"La realidad es que mi garganta se cierra e irrita y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. Nada de esto me ocurre jamás si no estoy de gira", comentó en un comunicado que posteó en sus redes sociales.

Posteriormente, destacó Enrique que con todo el dolor de su corazón deberá cerrar este ciclo de su vida profesional.

"Así, he tomado la decisión, muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa en los conciertos y tours. A partir de ahora, se abre ante mí un sinfín de posibilidades en las que lo creativo, es decir, componer canciones, grabar discos y escribir libros de poesía forman parte de mis objetivos", mencionó.

En este 2022, Joan Manuel Serrat les dirá adiós a los escenarios. Por medio del tour El vicio de cantar 1965-2022, el cantautor anunció en una charla con el diario El País que tal gira servirá para "despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo".

Serrat aclaró que, al igual que Bunbury, seguirá laborando en la música, pero definitivamente no dará más recitales de 2023 en delante.

"Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde".

José María Napoleón se encuentra en plena gira de despedida. En noviembre de 2021 les dijo adiós a los gomezpalatinos con un gran concierto en la feria y posiblemente se presente en Torreón este año.

De manera sincera, José María externó a El Siglo de Torreón en una entrevista pasada que se retirará de los conciertos hoy en día que se encuentra bien, tanto física como vocalmente.

"La gente me dice 'Oye, ¿por qué te vas?', entonces yo les explico que porque deseo retirarme pudiendo hacerlo bien y no estar mal para intentar hacerlo.

"Me siento bien, gracias a Dios. He tenido altibajos, pero siempre he respetado la vida en todos sus principios y pienso en las consecuencias que puede tener una vida mal llevada".

El artista aclaró que dejará de ofrecer conciertos, sin embargo, continuará sacando materiales discográficos y componiendo.

"Mientras Dios me dé vida y tenga capacidad de crear, lo último que dejaré de hacer es amar a mi familia y continuar haciendo canciones. Estoy haciendo un disco con el Mariachi Vargas de Tecatitlán en Guadalajara. Está quedando hermoso, es un material que contiene canciones nuevas y anteriores".

Semanas atrás, el cantante Farruko sorprendió a miles de personas que se hallaban en uno de sus conciertos tras pedir perdón por las letras de algunas de sus canciones y proclamó su conversión religiosa durante una sorprendente predicación.

Se desconoce si el artista permanecerá en la música, pero ahora con música cristiana, o bien si dejará de realizar esta actividad.

Sorprende. Daddy Yankee se dedicará a su familia.

Las últimas y se va. Hará Serrat algunas presentaciones.