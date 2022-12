'Muy sobrevalorado', la modelo Fabi Martínez crítica duramente a Neymar

Aunque la modelo Fabi Martínez es una gran admiradora de la Selección de Brasil, la paraguaya lanzó una dura crítica contra una de las estrellas del equipo: Neymar, de quien dice que no ha mostrado nada extraordinario.

Según especialistas, los jugadores cariocas ya revelaron su poderío, incluso al hacer jugar en la cancha a sus 26 seleccionados y entre ellos, a su mediática figura. Para la chica fitness, si bien el juego en conjunto mostró contundencia, Neymar, de quien aún se espera sea un elemento clave en Qatar, queda mucho a deber.

"No me ha parecido nada extraordinario, Neymar está muy sobrevalorado. Metió un gol de penal y… no ha hecho ninguna jugada magistral", sentenció la sensual paraguaya, dejando en claro que esperaba mucho más de él. Fabi sigue de cerca los partidos del Mundial, como la mayoría de los fanáticos del futbol.