¿Muy fan de Friends? Estos son algunos datos que tal vez no conocías de la serie y sus protagonistas 

Fue en el año de 1994 cuando a través de las televisiones estadounidenses se transmitió por primera vez la icónica serie de Friends, protagonizada por Jennider Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courtney Cox, Matthew Perry y Matt LeBlac, catapultándolos a un mundo lleno de fama, dinero y ¿excesos?

Y es que pasear de esta serie se estrenó hace aproximadamente 28 años, ha sido su retransmisión y las plataformas de streaming que han provocado que varias generaciones hayan podido disfrutar de las aventuras de estos seis amigos, convirtiéndose en grandes fanáticos.

Con motivo a su aniversario, el día de hoy te traemos varios datos curiosos que probablemente desconocías de esta exitosa sitcom.

1- Al inicio de la serie, los seis protagonistas, los cuales siempre buscaron tener el mismo sueldo que sus compañeros, pasaron de cobrar 22 mil dólares por capítulo a un millón de dólares en la última temporada.

2- A pesar de la increíble interpretación que Courtney Cox realizó como Mónica, ella fue la única que no recibió ninguna nominación a los premios Emmy.

3- En los primeros guiones, Ross y Rachel no estaban destinados a protagonizar el romance de la serie, sin embargo, conforme pasó la serie, los guionistas vieron la increíble química que David y Jennifer tenía, provocando que se desarrollara el romance entre ellos dos, sí, después de varios compromisos fallidos de Ross.

4- Cuando Rachel intenta encontrar una nueva persona para que oficie la boda entre Chandler y Mónica, ella encuentra a un cura ortodoxo griego, el cual se llama Anstassakis, el apellido real de Jennifer Aniston.

5.- Antes de cada episodio, el reparto principal; Jennifer, Lisa, Courtney, David, Matt y Matthew se reunían en una sala privada en la que nadie más podría entrar.

6.- ¿Se acuerdan cuando Phoebe se embarazó de los trillizos? En realidad esto fue agregado a la serie debido a que Lisa Kudrow estaba embarazada de verdad.

7.- A lo largo de la serie hubo infinidades de artistas y celebridades invitados, entre ellos Bruce Willis, quien apareció en el show de forma gratuita, esto debido a que donó su sueldo a una organización benéfica (había perdido una apuesta con Matthew Perry)

8.- Matthew, quien interpretaba a Chandler Bing, sufrió fuertes problemas de alcoholismo, a tal grado de que 3 temporadas (de la 3 a la 6) no las recuerda debido a las insoportables resacas que sufrió durante las grabaciones.

“No recuerdo tres años de eso (...) En mi caso, se trataba de una vida muy difícil, bebiendo de manera muy dura y comiendo de forma muy pobre. Si juegas lo pagas”, mencionó.

9.- La serie originalmente se titulaba Insomnia Café, después se cambió a Friends like us, más tarde a Six of One, hasta convertirse en Friends.

10.- El sofá naranja en el que vemos a los amigos disfrutar de un café en Central Perk fue encontrado en el sótano del estudio de Warner Bros, donde se rodaba la serie.

Y tú, ¿conocías estos datos curiosos?