Música en un suspiro

Como su nombre lo indica, los 'Concerti a quattro' son obras creadas para cuatro instrumentos, a saber, dos violines, viola, cembalo y orquesta de cuerdas sin violín solista. Fue un género bastante socorrido por Vivaldi, teniéndose documentadas 60 obras del tipo.

Ahora bien, es común encontrar estas piezas bajo diferentes denominaciones tales como 'Concerto ripieno' o sinfonías, de donde surge la pregunta obligada ¿son conciertos o sinfonías? Recordemos que Vivaldi, Il Prete Rosso vivió entre 1678 y 1741, fecha para la cual la Sinfonía como la conocemos hoy no existía aún. Haydn, que sería el creador propiamente de la forma Sinfonía tenía 9 años a la muerte de Vivaldi, que, por cierto, como nota al calce, se dice que formaba parte del coro en la misa del funeral de Vivaldi en Viena.

Si no existía la sinfonía, ¿por qué se le llamaba así entonces? La respuesta es sencilla. Etimológicamente "sinfonía" significa "Sonido acorde". De hecho, desde la antigüedad y hasta la fecha, los griegos se preguntan y responden: "¿Sinfoni?" - "Sinfoni", para asegurarse que están de acuerdo, que están en armonía. Desde este enfoque las sinfonías de Vivaldi serían eso mismo, un acorde de motivos, instrumentos e ideas. Y son conciertos también, toda vez que hay un concertar, un dialogar entre las partes.

Así las cosas, en la obra vivaldiana podemos encontrar, entre el RV 109 y el RV 169, piezas denominadas sinfonías, concierto, sinfonías concierto o concierto sinfonía. Éste fenómeno ha llamado poderosamente la atención de académicos y estudiosos para tratar de encontrar los límites del concierto y de la sinfonía en corpus del Prete Rosso. Se dice que Vivaldi llamaba concerti a las obras con mayor complejidad compositiva contemplando el contrapunto y originalidad en los temas. En el caso de las sinfonías, estas parecen ser de una menor profundidad pensando más bien en una especie de prólogo, introducción u obertura operística, citando por ejemplo Las Sinfonías de Dresde denominadas Sinfonía avanti l´opera.

Sin embargo, éstas son en verdad diferencias muy sutiles y meras elucubraciones de académicos modernos. El género de conciertos sin solista o sinfonías no fue realmente cultivado, aunque pueden encontrarse algunas obras de esta naturaleza con Giuseppe Torelli o Tomaso Albinoni. El por qué Vivaldi estaría tan enfocado e interesado en los concerti senza violino principale, o conciertos sin violín solista, es un enigma. La única posible explicación es que Vivaldi era un investigador nato, un científico que hace de la pregunta o de la hipótesis su filosofía de creación. Vivaldi sabía la diferencia entre la norma y lo normal. La norma es lo establecido por alguna autoridad o institución reconocida…, pero paródicamente lo normal en el ser humano es cuestionar la norma y obrar en consecuencia.

Vivaldi no se adaptó a las formas, más bien adecuó las formas para poder hacer su propuesta. Vivaldi nos enseñó un principio que bien puede adecuarse a cualquier rama del quehacer humano, a saber: "que el sistema trabaje para mí, y no yo para el sistema"…, Así de fácil, así de complejo. Los conciertos sinfonía de Vivaldi, que no son ni lo uno, ni lo otro…en un suspiro.