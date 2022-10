Música en un suspiro

En algún momento, y después de interpretar en mi violín algunos pasajes del conocido concierto para violín en La menor de Vivaldi, mi maestro sonrió y dijo: "Muy bien, todas las notas las tocaste afinadas y a tempo". Yo estaba feliz y no podía creer lo que escuchaba de un músico tan conocedor y tan exigente…, Titubeante le dije: "ah, pues gracias, muchas gracias, Maestro, viniendo de usted es todo un cumplido". Inmediatamente y con un gesto un tanto molesto me respondió: "Por qué me dices gracias, yo sólo te dije que habías tocado afinado y a tempo, pero nunca dije que hubieras hecho música".

Esas palabras nunca las olvidaré. Con el paso del tiempo me di cuenta de que tocar notas NO es hacer música. Claro que para hacer música se requiere tener técnica, y entre más técnica se tenga, la música podrá ser de más calidad, pero eso es apenas la mitad del camino. Dicho con todas sus palabras, la técnica es tan sólo un "cómo", un cómo hacer algo.

Cuando a partir del siglo XVI, el hombre se vio liberado de la idea de que el mundo NO era algo terminado y estructurado, sino algo susceptible de ser construido y reconstruido, la técnica se convirtió en la reina, en el elemento más preciado, respetado y más buscado de las academias y centros de estudio. Parafraseando a mi maestro de violín, las notas que toca la ciencia están muy afinadas y "a tempo", pero distan mucho de ser Música. Por ello afirmaba Albert Einstein: "Somos una sociedad con medios perfectos, pero con fines difusos". En el momento en que Descartes estableciera que NADA puede ser cierto a menos que pueda ser cuantificado, la naturaleza se mecaniza con una triste clasificación vertical: Hasta arriba está el mineral, después viene lo vegetal, seguido de lo animal y al último se encuentra lo humano. Así, si puedo explicar, entender y en consecuencia modificar lo mineral o material los demás se dominarán por añadidura. Y como lo material se crea a partir de combinaciones físicas y químicas comprobables, los demás rubros quedan por su naturaleza excluidos de las preocupaciones humanas. La técnica es la reina.

Este estado actual de la humanidad fue denominado "Racionalidad Instrumental" por parte de "Escuela de Frankfurt" encabezada por Max Horkheimer y Theodor Adorno, entre otros. Para la Racionalidad Instrumental el método y la eficiencia son más importantes que el propósito. Cambiamos los medios por los fines. Lo más importante es la acumulación.

Tenemos que llegar más rápido…, ¿A dónde? Quién sabe.

Debemos tener más cosas..., ¿Para qué?, quién sabe.

Debemos tener mejores medios de comunicación…, ¿Para decir qué? Quién sabe.

Debemos trabajar mucho ¿Para qué? Quién sabe.

Martin Heidegger solía afirmar que la tecnología sin metafísica era un sinónimo de terror. Somos presa de un paradigma cultural que sólo contempla la competencia después de haber homologado, o, mejor dicho, cosificado a sus contrincantes. Y es que la competencia sólo puede darse entre seres comunes, pero no diferentes. La racionalidad para subsistir debe hacernos iguales en gustos, preferencias y fines, cosa que por cierto va contra toda lógica humana. Martin Buber en su obra "Yo y Tú" dice: Así como la música no se compone sólo de notas, ni la poesía no sólo de palabras o la columna sólo de líneas…, hasta que se ha hecho de la pluralidad una unidad, podrá tener sentido el Tú y el Yo". Cada ser sintiente tiene un sentido, un por qué y un para qué vivir. Tener una partitura frente a sí, es una invitación a tocar las notas…, sí, pero tratando de decir algo con ellas. Por ello se pueden tener tantas interpretaciones como intérpretes. Sin embargo, todo ello no sólo se aplica a la música, sino a todo quehacer humano.

No sólo es suficiente hacer las cosas correctamente, también, hay que hacer las cosas correctas.