Música en un suspiro

¿Por qué aplaudimos? La psicología nos dice que los bebés e incluso los chimpancés poseen este gesto espontáneo para mostrar que están contentos.

Posiblemente, se empezó a aplaudir cuando, ante la imposibilidad de estrechar la mano o palmear la espalda del artista, se redujo a la acción al golpear las manos. En estricto sentido se aplaude para expresar una opinión de aprobación a un evento, suceso o espectáculo. El origen del aplauso no es tan claro, pues se registra mucha información al respecto sin encontrar una fuente contundente.

En la Antigua Grecia, por ejemplo, se solía vitorear y aplaudir al término de la representación de las tragedias o comedias en los teatros. Los romanos, por su parte, tenían 3 niveles de aplausos. El primero era simplemente golpear los dedos, generándose un reconocimiento relativamente modesto. El segundo era aplaudir ahuecando las manos, lo que se recibía el nombre de "imbrex". Y finalmente el tercero, que se hacía con las manos planas, con el nombre de "testa". Era tan importante el aplauso que el emperador Nerón llegó a contratar hasta cinco mil personas, para que lo aclamaran cuando aparecía en público. Esta práctica se popularizó al grado de que directores y empresarios de teatro colocaban "aplaudidores" pagados entre el público, llamados "Claque".

En plena Edad Media, Pablo de Samosata animaba a los feligreses a aplaudir sus sermones y ya para el siglo IV y V el aplaudir en las homilías era algo común. Poco a poco esta tradición fue perdiéndose por la necesidad de generar una atmósfera de seriedad, respeto.

Para el siglo XVII, los cantantes de ópera recibían no solo aplausos, sino que eran víctimas de silbidos, gritos, y en casos extremos la gente solía subir al escenario a besarlos y abrazarlos. Como eran ambientes populares, la gente solía arrojar huesos de pollo, comida o agua, cuando la interpretación no cumplía con sus expectativas. El hecho de haber prohibido el aplauso en las iglesias por temas de solemnidad migró hasta Bayreuth en Alemania, donde se representaban las óperas e Wagner. Tan sagradas eran estas representaciones que se piensa que fue este ambiente de solemnidad, el que inspiró a todas la salas de concierto.

Ahora bien, ¿Cuándo aplaudir? Es común que en muchos conciertos la gente aplauda simplemente cuando la música termina. Este no siempre es el momento correcto. En el caso de una obertura, al inicio del concierto el aplauso vendría ahí, pues es una obra completa en un movimiento. Sin embargo, las sinfonías normalmente tienen 4 movimientos, o los conciertos para solista se conforman generalmente por 3.

Aplaudir entre movimientos sería como despedirte de una persona 2 o 3 veces en una conversación. Así que la indicación es aplaudir hasta que termine la obra completa. Ahora bien, el tema de aplaudir hasta el final de la pieza es relativamente nuevo. Mozart en alguna de sus cartas menciona que el público no dejaba de aplaudir a lo largo del estreno de su sinfonía No 40. No se trata de ser intolerantes al entusiasmo del escucha. De hecho, algo que sí es común, es escuchar aplausos después de una aria brillante de ópera o de un pasaje virtuoso en el ballet. Hay un estudio muy detallado sobre el tiempo que pasa entre el fin de la obra y el primer aplauso. Hay públicos que, no bien está terminando la obra, irrumpen con la ovación sin dejar que suenen las últimas notas.

El caso opuesto está por ejemplo en algunos públicos alemanes, donde pueden pasar hasta 5 segundos después de terminada la pieza, para dejarse escuchar los primeros aplausos, y claro, si así lo amerita, terminar en grandes ovaciones.

Y bueno, para concluir, hagamos mención del aplauso más largo de la historia. El 30 de julio de 1991, después de una magistral interpretación del Otelo de Verdi, en la Ópera Estatal de Viena, Plácido Domingo tuvo que salir a agradecer la ovación 101 veces durante 80 minutos. Brrrrrrravo…!, en un suspiro.