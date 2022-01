Municipios deben controlar eventos masivos: subcomité de salud

Durante la reunión del subcomité de salud de la región norte de Coahuila, se tuvo una álgida discusión con el tema de los eventos masivos, acordándose que los municipios serán quienes lleven el control de los mismos; indicó Francisco Saracho Navarro, titular de la Secretaría de Educación en el Estado de Coahuila.

Respecto a los aforos en los establecimientos de las diferentes actividades económicas, el funcionario municipal detalló que están igual que como se cerró el 2021 y así continuarán; sin embargo, advirtió que abordaron el tema de los eventos masivos y este fue el que causó más polémica.

Precisó que acordó tener mucho cuidado en los eventos masivos y sobretodo que sean controlados por los municipios.

"Porque luego hay eventos, que no sabemos, que el municipio no se entera y de donde se generan ese tipo de situaciones porque no hay un control de entrada, del cubreboca, del gel, de distancias", indicó el funcionario estatal.

Saracho Navarro señaló que no se abordó el tema sobre algún evento particular, sin embargo, las diferentes administraciones municipales, a través de las Secretarías del Ayuntamiento o en Tesorería, si hay solicitudes de eventos masivos.

"Por ejemplo, ahorita se toco el tema de una cabalgata que va a ver en Manantiales, en Zaragoza, pero está prohibido hacer una fiesta en la cabalgata; si no solamente lo que es la propia cabalgata, sin quedarse después que haya baile, bebidas, eso no va a ser", explicó el funcionario estatal.

Detalló que tanto las alcaldesas como los alcaldes de los 10 municipios que conforman la región norte de Coahuila mostraron mucho interés en el tema; sobre todo en la información proporcionada por los jefes de las Jurisdicciones Sanitarias 01 y 02, con sedes en los municipios de Piedras Negras y Ciudad Acuña.

Particularmente, refirió que la explicación que dieron, señalaron que la variante Ómicron es 70 veces más potente que la anterior y que el grado de contagio es mucho mayor; aunque refieren que la vacuna contra el Coronavirus ha funcionado y ha evitado que las personas lleguen a los hospitales, además de bajar las defunciones de manera considerable.