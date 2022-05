Municipio de Torreón elige rentar pozos para reducir costos

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, afirmó que la estrategia de renta de pozos de agua a particulares será de menor costo que la adquisición de vehículos tipo pipa para el reparto en las colonias, esto ante el panorama de baja presión y escasez de agua potable de la que es objeto el municipio desde hace meses.

Cuestionado por medios de comunicación y sin aportar mayores cifras, el mandatario afirmó que serán en primera instancia unos 4 pozos de agua de particulares los que se estarán utilizando en el corto plazo, los mismos ayudarán a incrementar en unos 200 metros cúbicos por segundo el abasto de agua en sectores de alta demanda, mismos que se tienen plenamente identificados de parte de Simas Torreón.

Además aseguró que en algunos casos no se realizarán cobros al Municipio de Torreón por la entrega del agua, sino que se están realizando acuerdos con los propietarios, de forma que no se afecten las finanzas públicas.

"Es un primer paso también, porque va paralelo también al agua tratada, el intercambio de agua tratada por agua potable, primero es dotar de agua a Torreón y vamos haciendo una serie de estrategias que tengan que ver, insisto, con la suficiencia y dotar de agua a todo Torreón... Estamos creo con 4 (pozos) si no me equivoco, con 4 con un acuerdo, es un tema que incluso lo estamos haciendo por acuerdo, no por tema de convenio económico, cerca de 200 litros (se incrementará el abasto) o más, ahorita es algunos préstamos y en alguno sí vamos a pagar, porque nos sale más barato eso que andar dotando de pipas".

Cepeda González además indicó que seguirán trabajando en el ordenamiento de la distribución de agua, de forma que se puedan ir detectando fugas, puntos de abasto clandestino y otras irregularidades que afecten el servicio para quienes sí lo pagan y lo requieren.

De la misma forma adelantó que se estarán celebrando convenios de colaboración con empresas particulares, de forma que se pueda dar un abasto de forma temporal y mientras se concreta la puesta en marcha de nuevos pozos propios; en ese sentido recordó que se trata al menos de 5 pozos ubicados en zonas estratégicas y que se pondrán en marcha en las próximas semanas, esto de un total de 8 pozos y que suponen una inversión municipal de al menos 120 millones de pesos.

Cabe recordar que desde marzo pasado han arreciado las quejas por agua potable en Torreón, se han registrado no solamente protestas y manifestaciones en contra de la administración municipal por ese tema, sino incluso cierres vehiculares en áreas como el bulevar Revolución, Laguna Sur y la calzada Colón.

Las autoridades municipales han insistido que la problemática de falta de agua potable en este año no solamente obedece al abatimiento como tal de las fuentes de extracción en la región, sino a la omisión en el mantenimiento de unos 40 pozos desde la administración pasada, las fallas eléctricas de parte de la CFE, el vandalismo y los robos que han sufrido algunos equipos de Simas Torreón.

Estrategia

Confirma alcalde de Torreón que en el corto plazo se estarán arrendando o utilizando mediante convenio 4 pozos particulares.

* Se trata de una estrategia emergente contra el desabasto de agua potable en el municipio.

* De la misma forma serán reconectados algunos pozos que se encontraban fuera de servicio por falta de mantenimiento.

* Se espera que en próximas semanas se puedan habilitar también 5 pozos nuevos que se han perforado con recursos propios.