Alistan conexión de pozos rehabilitados en Torreón

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, adelantó que finalmente la próxima semana se comenzará con el aumento del volumen de agua potable en la red de distribución, esto derivado de la conexión de pozos que han podido ser rehabilitados, de particulares que estarán aportando e incluso con la inminente entrega de nuevos pozos propios, especialmente el que se perfora actualmente en Compresora y que dotará de más agua al Poniente y zona Centro.

Cuestionado por El Siglo de Torreón, el mandatario local señaló que se ha estado avanzando en la perforación y equipamiento de los primeros 5 pozos de agua, el mantenimiento de 40 pozos que se dejaron sin atención en la administración pasada, además de las labores emergentes de abasto que tienen que ver con la extracción de agua desde pozos particulares y hasta convenios con empresas.

Señaló que "yo creo que empezamos ya esta misma semana, la siguiente empezamos ya con la conexión de, ya les daremos a conocer, nuevos pozos, nuevas formas que estamos resolviendo ya para que de inmediato empiece... Este desabasto, este descuido que se tuvo en alguna ocasión por la pasada administración, que empiece ya a fluir y que la gente se empiece a notar que estamos atendiendo un tema que, nos tomó tiempo en el equipamiento, en el mantenimiento y en la elaboración de pozos, pero ya la respuesta es inmediata... Estamos trabajando, no hemos quitado el dedo del renglón".

SIMAS SE DEJÓ EN EL 'ABANDONO'

Cepeda insistió que se recibió a un sistema operador de agua en condiciones de atraso y abandono, aunque dijo que no es excusa para no dar resultados de inmediato en el abasto de agua de los diversos sectores, además precisó que si los nuevos pozos no se perforaron antes, fue por temas administrativos y legales.

De la misma forma ha insistido que la falta de agua, obedece a múltiples factores además del natural abatimiento de los pozos en la región, ha argumentado que tiene que ver con los apagones recientes de la CFE, acciones de vandalismo y robo en equipos de Simas, así como en la falta de mantenimiento de unos 40 pozos desde el gobierno pasado.

Destacó también que, solamente en los nuevos pozos de este año, la administración municipal está invirtiendo un aproximado de 120 millones de pesos, lo que supone una primera etapa de mejora a Simas Torreón, de cara al resto de la administración, que concluye en 2024.

