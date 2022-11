Mujeres, 76% de atendidos por depresión en Durango

Cuando una persona, de pronto, presenta tristeza constante o desinterés por realizar cosas que antes solía disfrutar, puede representar un foco de alerta de probable depresión.

En Durango, la Secretaría de Salud ha atendido a dos mil 770 pacientes por depresión en 2022, de acuerdo con el reporte actualizado al 29 de octubre.

Son 660 varones (23.9 %) y dos mil 110 mujeres (76.1 %) los pacientes que han recibido atención médica en lo que va del año por causa de este trastorno mental.

En el país, la Secretaría de Salud ha atendido a 106 mil 826 pacientes por depresión durante el periodo de referencia.

De dicha cantidad, 27 mil 450 son del sexo masculino (25.7%) y 79 mil 376 son del sexo femenino (74.3%), según indica la estadística oficial. Entre los principales focos de alarma para sospechar que una persona padece depresión es que por lo menos durante dos semanas presente tristeza y anhedonia, es decir, se pierde el interés en realizar actividades que anteriormente eran placenteras o llamaban su atención.

Se pueden presentar otros síntomas cognitivos asociados a la percepción que se tiene de sí mismo, pueden tener síntomas físicos como menor energía, falta de concentración, alteraciones de sueño y del apetito que se puede ver reflejado en la variación del peso corporal durante el último mes.

A veces, se puede presentar un trastorno depresivo mayor, que se caracteriza porque la persona no se levanta, no se baña, no quiere socializar, se aísla y empieza a tener ideas de muerte o hasta alucinaciones. Para tratar esta enfermedad que se puede remitir o curar como tal y, en algunos casos, solo controlarse es fundamental la valoración adecuada, ya que el tratamiento depende del nivel de gravedad.

A manera de prevención, es recomendable realizar tareas programadas, establecer horarios para dormir y despertar, así como de alimentación.

Igualmente, se recomiendan actividades lúdicas, ejercicio y mantener el contacto con amigos y familiares a través de diferentes tecnologías.