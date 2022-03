Muestra Nacional de Teatro se alista para llegar a Torreón en noviembre

“El teatro es el arte de la experiencia”, menciona el director estadounidense Peter Sellars, quien fue elegido por el International Theatre Institute (ITI) para emitir el mensaje por el Día Mundial del Teatro en 2022.

Esta conmemoración escénica acontece cada año desde 1962. Fue instaurada por el ITI, con el fin de mostrar lo que representa el arte teatral para la cultura global. El primer personaje elegido para emitir un mensaje por este día fue el dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau, quien consideraba que el teatro podría ser mecanismo para superar los desacuerdos en el mundo a raíz del lenguaje.

La razón de que se celebre el 27 de marzo responde a que esa fecha marcaba el inicio de temporada para el famoso Teatro de las Naciones en París.

En este marco tan importante para el teatro a nivel mundial, El Siglo de Torreón entrevistó a Daniel Miranda, coordinador nacional de teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), sobre la historia y enfoque de la Muestra Nacional de Teatro (MNT), que en 2022 tendrá sede en Torreón del 10 al 19 de noviembre.

Propia historia

La MNT es una actividad artística que se realiza desde 1978. Según Miranda, su objetivo consiste en reunir a la comunidad de México, a través de una muestra, sobre las obras producidas en el año anterior a la edición por celebrarse. Torreón será la casa de la edición 42 y la Secretaría de Cultura de Coahuila informó que todavía están por definirse cuáles serán los recintos teatrales que la albergarán.

“Es un espacio de encuentro, que hemos pensado para que fomente el diálogo, el intercambio, la interacción entre distintos grupos o colectivos del país, para que fortalezcan su quehacer, para que estrechen lazos, para que construyan redes”, comenta Miranda.

Cada edición de la MNT programa alrededor de 30 puestas en escenas con distintas temáticas. De igual manera, se ofrecen mesas de reflexión, talleres y encuentros, de ahí su repercusión en las comunidades teatrales del país.

Pese al aspecto itinerante que ha ostentado durante más de 40 años de historia, la MNT no se había realizado en Coahuila. Fue en diciembre pasado, tras concluir la edición 41 de la muestra en la ciudad de Cuernavaca, cuando los organizadores informaron que Coahuila albergaría la siguiente edición, mientras que las autoridades estatales especificaron que Torreón sería la capital del encuentro.

Torreón, ciudad de gran tradición escénica, cuenta con una infraestructura teatral que incluye recintos como el Teatro Isauro Martínez, el Teatro Nazas, el Teatro Alfonso Garibay, el Teatro Jorge Méndez o el Teatro Salvador Novo (cuya actividad se ha visto mermada en los últimos años).

“Decidimos este año que fuera Coahuila porque hemos estado planteando que la muestra vaya a aquellos estados donde no se ha realizado. Hay algunos estados que han repetido varias veces, varios años, y hay algunos otros, como el caso de Coahuila, que nunca han recibido la muestra. Y entendemos también que la muestra genera un impacto, muy positivo y favorable, en la comunidad de artes escénicas del estado donde se realiza; deja ecos, impactos importantes desde el punto de vista de la infraestructura, de las relaciones, de la interacción que tienen los creadores locales con quienes se dan cita en este evento”.

La selección de las obras a participar en la MNT se da por medio de una convocatoria a nivel nacional. El llamado de la edición 41 actualmente se encuentra en diseño, se espera que sea publicado en abril próximo y estar abierta durante un par de meses. La curaduría de la convocatoria es realizada por cinco creadores escénicos encargados de la dirección artística de la muestra. La lista final de las compañías seleccionadas se daría a conocer en el mes de septiembre.

Muestra Nacional de Teatro

Reflexiones

Tras las pausas obligadas de la pandemia por COVID-19, Daniel Miranda comenta que la comunidad escénica nacional ha recibido duros golpes, pues en algún momento de la contingencia todos los espacios teatrales fueron cerrados. El hecho generó complicaciones para que las compañías pudiesen continuar con su trabajo.

“Sin embargo, hay que decir también que fue uno de los sectores que mostró una mayor resiliencia. Empezaron a hacer exploraciones, incluso orientadas a la interdisciplina. Estaban haciendo cosas para video y cine, con la finalidad de estar presentes, de apoyar, de aportar a la comunidad, a la sociedad que estaba viviendo y pasando por esta crisis”.

Señala que la edición 41, que tuvo sede en Ciudad de México y Morelos, significó en noviembre pasado el reencuentro con el público. El coordinador percibe una comunidad teatral con ánimo y entusiasmo para resolver las problemáticas que ha dejado la pandemia.

Por tal motivo, celebrar el Día Mundial del Teatro resulta importante en estos tiempos, tras los retos de la pandemia y la tensión política que se respira por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

“El teatro siempre ha sido un reflejo muy claro de lo que está sucediendo en el contexto de nuestros países, de nuestras condiciones. Creo que el teatro nunca ha estado al margen de hechos como las guerras, como las diferentes crisis, la pandemia. Pero también me parece que las crisis son oportunidad para cambiar y ajustar cosas”.

Jóvenes opinan

Así mismo, jóvenes laguneros dedicados al ejercicio teatral, compartieron su sentir ante la llegada de la MNT a Torreón en noviembre próximo. Eduardo Treviño, actor actualmente radicado en Ciudad de México, comentó que la noticia lo emocionó porque Torreón se ha caracterizado por ser semillero de grandes artistas.

“Hay mucha gente amante del teatro y en las nuevas generaciones ha habido un nuevo movimiento teatral, y eso es de aplaudirse”.

Mientras tanto, la actriz Estefanía Marrufo añadió que espera difusión sobre esta muestra, para que así llegue a personas tanto asiduas como a las no relacionadas con el teatro y de esta manera descubrir la gran diversidad que existe en la escena nacional.

“Por mi parte la espero con muchas ganas. Desde hace muchos años he querido ir a una muestra nacional y nunca he podido. Ahora es maravilloso que vaya a ser aquí. La convocatoria aún no sale, pero sería interesante que hubiera alguna compañía seleccionada de nuestra región”.

Finalmente, el dramaturgo Ricardo Bugarín expresó que la MNT sea un proceso educativo y didáctico, tanto para los profesionales del teatro, como para el público.

“Que el público vea otro teatro que se hace en otros lugares, que nos ayude a ver cómo, en un sentido casi competitivo, estamos nosotros mismos como teatristas. Y ver mucho teatro. Creo que es fundamental, para nosotros como artistas, ver mucho, mucho teatro”.

Los comentarios parecen coincidir con las palabras emitidas alguna vez por el dramaturgo Arthur Miller: “El teatro es tan infinitamente fascinante, porque es muy accidental, tanto como la vida”.