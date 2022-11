'Muerte de Aaron Carter pudo haber sido un trágico accidente'; asegura amigo

Han pasado solo un par de días de la lamentable e inesperada muerte del cantante Aaron Carter, quien fue encontrado sin vida en la piscina de su casa, en Los Ángeles. Las extrañas circunstancias de su fallecimiento han llevado a que los fans empiecen a crear teorías sobre qué fue lo que pudo haber pasado; sin embargo, nuevos detalles han seguido apareciendo.

Un primer informe, dado a conocer por el sitio TMZ, aseguró que tras encontrar el cuerpo del artista, los policías también descubrieron varias latas de aire comprimido, además de medicamentos recetados.

Ahora, Gary Madatyan, uno de los amigos más cercanos de Carter, rompió el silencio y reveló que, lejos de lo que muchos han llegado a decir, no cree que Aaron se haya quitado la vida; sino que esta tragedia pudo ser un terrible accidente.

(FOTO: ESPECIAL)

"Personalmente, creo que estaba medicado y que se quedó dormido en una bañera. Creo que fue un accidente trágico, porque amaba la vida. Tenía tantos planes, aunque tenía problemas mentales y de adicción, amaba la vida", dijo en un desgarrador relato con el portal Entertainment Tonight.

Madatyan, además, reveló que fue de las pocas personas que pudieron ingresar a la casa de Aaron luego de que los policías retiraran el cuerpo y aunque no vio nada fuera de lo normal, habló sobre lo que vio en el lugar: "Fui a su dormitorio y estaba normal, después fui al baño donde estaba la bañera llena de agua, como de color amarillento", añadió.

Por último, confirmó que el hermano de Nick Carter no atravesaba por uno de sus mejores momentos, y aunque lo negó en varias ocasiones sí estaba lidiando con problemas de adicción: "En el último tiempo tenía un aspecto terrible. Había perdido mucho peso y no actuaba con normalidad. Su mente no estaba allí", finalizó.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer los resultados ni de la autopsia ni de los exámenes toxicológicos que le fueron practicados al cantante, por lo que las causas de su muerte siguen siendo un misterio.