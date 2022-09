Mueren tres agentes tras fuerte explosión en vivienda de Saltillo

Un saldo de tres personas sin vida y dos más lesionadas, una de ellas de gravedad, dejó como saldo una explosión en un domicilio ubicado al poniente de Saltillo; de acuerdo con las primeras investigaciones una acumulación de gas ocasionó el siniestro.

Eran aproximadamente 06:45 horas de ayer miércoles cuando una fuerte explosión despertó a los habitantes de diversas colonias del poniente de la capital, por lo que a través de los grupos de seguridad comenzaron a cuestionar qué había ocurrido.

Y es que en muchos hogares de colonias cercanas al fraccionamiento Santa Fe Cacatus, además de cimbrase, reportaron que los vidrios de las ventanas tronaron o se cuartearon.

LA TRAGEDIA EN SANTA FE CACTUS

Fue en el domicilio marcado con el número 267 de la calle Santa Regina, donde una fuerte explosión ocasionó que la vivienda se derrumbara; se trataba de una casa de dos pisos que en tan solo unos segundos se convirtió en escombros.

Gran parte de las casas del fraccionamiento, principalmente las que se encontraban cerca del lugar de los hechos, terminaron con sus ventanas dañadas y rotas, portones destruidos y vehículos afectados.

"Yo llevaba a los niños a la escuela y la explosión me agarró cuando subía a los niños a la camioneta, yo nunca me imaginé que fuera en una casa o algo por el estilo, fue hasta que ya di la vuelta cuando me percaté que fue adentro del fraccionamiento que se había derrumbado una de las casas", recordó Armando Díaz, vecino de Santa Fe Cactus.

Cuando se acercó al lugar, escuchó como un hombre pedía ayuda, estaba atrapado entre los escombros, por lo que junto con otros vecinos lo ayudaron a quitar el escombro que tenía encima para que pudiera respirar.

"Nos tocó ver a un señor que aún estaba ahí acostado, se veía que estaba bien, él solo decía que tenía atrapadas sus piernas, pero ya no pudimos hacer más porque estaba colapsado el techo. Yo no percibí un aroma a gas ni nada por el estilo… nada se estaba quemando, solo salía humo por el derrumbe de la casa", manifestó.

LLEGAN AUTORIDADES

Tras la magnitud de la tragedia, de inmediato llegaron autoridades de los tres órdenes de gobierno y en un par de minutos la zona fue acordonada. A los pocos minutos el lugar ya se encontraba rodeado de elementos de la Policía Municipal, Sedena y Guardia Nacional.

Al lugar también acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Saltillo, quienes comenzaron a trabajar en los escombros para liberar a las personas que estaban debajo de los escombros, fue entonces cuando se supo que se trataba de los escoltas del fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara.

Momentos después fueron trasladados, por paramédicos de Cruz Roja y Bomberos, tres elementos, dos de ellos en código rojo y uno más estable; sin embargo, aún faltaban dos de los cinco hombres que en ese momento habitaban el lugar.

Pasaron los minutos y los bomberos continuaban removiendo los escombros con la esperanza de encontrarlo con vida; sin embargo, la esperanza poco a poco se desmorono, pues una vez que lo localizaron confirmaron que ya no contaban con vida.

TRISTE SALDO

Más tarde, las victimas ya estaban identificadas. Ricardo y Adrián perdieron la vida en el lugar, mientras que Alejandro, al no soportar las lesiones, falleció en el hospital.

Por su parte, José Guillermo se encuentra grave, pues tiene quemaduras en el 70 por ciento del cuerpo; mientras que Omar Ignacio se reporta estable.

Al medio día de ayer el fiscal Gerardo Márquez Guevara acudió a la zona cero y confirmó que se trataba de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes también hacían la función de ser su escolta personal.

"Lamentamos mucho esta situación, el hecho de que trabajemos juntos, y no porque estén cerca de mí, si no todos los elementos policiales, todos los que forman parte de la fiscalía, somos una gran familia, y eso es lo más importante, por eso trabajamos con las mejores intenciones… con las mejores voluntades, siempre buscamos los mejores resultados", afirmó.

El fiscal también aseguró que se hará todo lo posible para que las familias de los agentes caídos continúen con todos los beneficios que brinda la corporación.

Asimismo dijo que esperaran a la necropsia para saber con precisión las causas de su muerte; en un inicio se habla de inhalación por gas, indicios que deben estar al interior de su cuerpo. También confirmó que los cinco elementos son originarios de Torreón.

INVESTIGACIÓN

"Se investigan todas las evidencias que tenemos aquí, las que nos van indicando conforme se va desarrollando la investigación, las cuales son las líneas que van surgiendo... absolutamente todas", sostuvo.

En el lugar, elementos de la AIC comenzaron las diligencias de campo correspondientes, mientras que personal de Protección Civil de Saltillo y del Estado comenzaron un censo de todas las casas del fraccionamiento a fin de conocer los daños que sufrió cada una y así dar un diagnóstico.

Durante el transcurso del día, muchos habitantes de lugar, principalmente aquellos que tuvieron daños de gran magnitud en su casa, comenzaron a empacar sus cosas a fin de buscar asilo con parientes o amigos, pues el temor de que su familia pudiera resultar afectada por los daños en su hogar, así como el temor que dejó a su paso la explosión, es latente.