Muere Robbie Coltrane, actor que interpretó a 'Hagrid' en Harry Potter 

El actor Robbie Coltrane, famosos por interpretar el papel de “Rubeus Hagrid” en la saga de Harry Potter, ha fallecido a los 72 años en un hospital cerca de su casa en Larbert, Escocia.

De acuerdo a la información confirmada por Deadline, Robbie había estado enfermo durante los últimos dos años.

Además de interpretar al memorable guardabosques de Hogwarts que le dio fama mundial, conquistó las pantallas de televisión como “Dr. Edward ‘Fitz’ Coltrane”, en la trama de asesinos Cracker, proyecto en el cual ganó tres premios BAFTA consecutivos como mejor actor.

Coltrane nació bajo el nombre de Anthony Robert McMilan en Rutherglen, Escocia, en 1950, pero tomó su nombre artístico en honor al saxofonista de jazz John Coltrane, con el cual se abrió pasó en la producción teatral de Byrne de The Slab Boys.

Su debut en Harry Potter fue en el año 2001, a quien la escritora de los libros del famoso mago, J.K Rowling, siempre tuvo en la parte superior de la lista para interpretar a “Hagrid”.

Robbie Coltrane también actuó en las películas de James Bond "GoldenEye"(1995) y The World is not Enough (1999).

La familia del actor transmitió en ese comunicado su agradecimiento a la plantilla del hospital Forth Valley Royal de Lambert (Escocia), por sus "cuidados y diplomacia".

"Personalmente, le recordaré como un cliente siempre leal, así como a un fantástico actor, con una inteligencia forense y un ingenio brillante. Después de haber sido su agente durante cuarenta años, le echaré de menos", expresó Wright.

El actor británico Stephen Fry rindió tributo a la "profundidad, el poder y el talento" de Coltrane. "Adiós, viejo amigo. Te extrañaremos terriblemente", dijo en Twitter.