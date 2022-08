Muere la icónica actriz y cantante Olivia Newton-John a los 73 años

Olivia Newton-John, la superestrella que dominó las listas de música pop, country, contemporánea para adultos y dance con éxitos como Physical y You're the One That I Want y ganó incontables corazones como "Sandy" en la exitosa versión cinematográfica de Grease (Vaselina), falleció. Tenía 73 años.

Newton-John, residente australiana durante muchos años cuyas ventas superaron los 100 millones de discos, murió el lunes en su rancho del sur de California, informó su esposo, John Easterling, en Instagram y Facebook.

"Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años al compartir su travesía con el cáncer de mama", escribió Easterling. "Pedimos que todos respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil", además, pidió que "en vez de flores" los interesados envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.

La estrella fue diagnosticada con cáncer de mama en 1992 y consiguió mantener el tumor en remisión hasta 2017, cuando los médicos encontraron que se había extendido a otras partes de su cuerpo y tuvo que cancelar una gira recién anunciada.

Hasta entonces, Newton-John se había mantenido activa con varias apariciones y espectáculos como una residencia de conciertos en Las Vegas que se prolongó desde 2014 y 2015.

Ella siempre se mostró optimista ante esta enfermedad, afirmando en una entrevista para el medio The Guardian que tomaba el reto como un propósito de vida: "No quiero que se vea como una sentencia de muerte, para mí ha sido un regalo, no se lo deseo a nadie, pero para mí ha sido muy importante", afirmó.

Entre 1973 y 1983, Newton-John estuvo entre los artistas más populares del mundo. Tuvo 14 sencillos entre las 10 más populares en Estados Unidos, ganó cuatro premios Grammy, protagonizó Grease con John Travolta y Xanadu con Gene Kelly. La canción de su famoso baile con Travolta, You're the One That I Want, fue una de las más importantes de la era y ha vendido más de 15 millones de copias.

Physical, el picante éxito de Newton-John lanzado en 1981, fue número 1 durante 10 semanas y fue nombrada la canción del año de Billboard a pesar de haber sido prohibida por algunas estaciones de radio. Un clip promocional sobre aeróbicos, filmado en los primeros años de MTV, ganó un Grammy al mejor video.

Tanto en lo musical como en lo visual, la artista se reinventó durante esos años. Al principio, la rubia y siempre sonriente Newton-John prefería canciones suaves de pop-country como Please Mr. Please y Have You Never Been Mellow y baladas como I Honestly Love You, que en 1975 le mereció los premios Grammy a la mejor voz pop femenina y grabación del año. Pero aceleró el ritmo en Grease, especialmente después de que "Sandy" cambiara sus suéteres y blusas blancas por pantalones de cuero negro.

Physical incluso hizo que Newton-John se sonrojara cuando le cantaba a su supuesto amante "no hay nada más de qué hablar / a menos que sea horizontalmente", antes de exclamar: "¡Vamos a volvernos animales! ¡Animales!".