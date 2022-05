Muere Andy Fletcher, músico inglés y fundador de Depeche Mode

El mundo de la música está de luto, esto tras anunciarse el fallecimiento de Andy "Fletch" Fletcher, miembro fundador de Depeche Mode.

En un comunicado publicado en las redes sociales de la agrupación, dieron a conocer la noticia del deceso.

"Estamos conmocionados y completamente abrumados con la prematura muerte de nuestro querido amigo, familiar y compañero de banda Andy "Fletch" Fletcher", inicia el texto.

"Fletch tenía un verdadero corazón de oro y siempre estuvo ahí cuando necesitabas su apoyo, una conversación dinámica, una buena risa, o una pinta fría", añade.

"Nuestros corazones están con su familia, y pedimos que los tengan en sus pensamientos y respeten su privacidad durante este difícil momento", finaliza.

Depeche Mode es una banda inglesa de música electrónica formada en Basildon en 1980. Lanzaron su álbum debut en 1981, Speak & Spell, introduciendo a la agrupación a la escena new wave británica. Formada inicialmente por Andy Fletcher, Martin Gore, Vince Clarke y Dave Grahan.

El grupo cuenta con 14 álbumes de estudio, y ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Entre los grandes éxitos de Depeche Mode se encuentran temas como: Just Can't Get Enough, Personal Jesus y Enjoy the Silence.