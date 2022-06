Muchos años callé: Karla Panini asegura que ya no permitirá que le falten al respeto

La comediante regia Karla Panini dice que no callará ante las críticas y el odio de la gente.

Panini publicó, a través de su red social Instagram, una imagen donde se lee, "lo gracioso es que, cuando ya no permites que te falten al respeto, es cuando comienzan a llamarte problemático", junto a la leyenda "Sorry not sorry. Muchos años callé, ya NO".

El odio de los cibernautas contra ella se desató luego de que fuera la tercera en discordia entre Américo Garza y su amiga, la fallecida Karla Luna. Actualmente, la comediante es esposa de Garza.

Karla ha sido el blanco de diversos ataques y comentarios por sus acciones, sin embargo, en diversas ocasiones se ha mostrado irreverente ante ellos, pues se ha burlado posando en fotografías donde muestra una playera con un corazón que encierra la frase "te odiamos Panini".

Asimismo, ha publicado en Twitter frases como, "¡Qué me odien con ese amor, me encanta!".