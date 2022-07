Montserrat Oliver cuenta por qué 'se divorció virgen' en su primer matrimonio con un hombre

Montserrat Oliver, modelo y presentadora regiomontana de 56 años de edad, recordó lo que fue haberse casado con su primer novio y cómo la inexperiencia afectó su relación.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, dijo haber mantenido un noviazgo de cuatro años antes de decidir contraer matrimonio con una persona de origen norteamericano y con la que había idealizado un “romance de película para tener una casa y criar cuatro hijos”, sin embargo, la confusión sobre sus preferencias sexuales y la inexperiencia en las relaciones amorosas la llevaron a realizar trámites de divorcio.

“Hoy en día no lo volvería a hacer a los 23 ni de chiste, te entra el nervio. Tenía un pretendiente que me decía ‘Si hay duda siempre es no’. Para mí en mi mente siempre fue para toda la vida, así me criaron”.

Además, contó que su primer beso se lo dio a través de las rejas que cerraban la casa de su abuelita en la Ciudad de México, y que la idea del matrimonio se lo inculcaron desde niña.

“El también era casto y fue un desastre. No pasó nada, no quería hablarlo mucho. Él se sentía responsable, era más grande, era el hombre y dije ‘pues ve al doctor’”, confesó.