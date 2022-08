Mónica Naranjo anuncia que se alejará de los escenarios por un problema de salud

La cantante Mónica Naranjo expresó a través de redes sociales que se alejaría de los escenarios por problemas de salud.

Fue en Instagram donde la intérprete de "Sobreviviré" publicó una carta a sus seguidores en el que no dio muchos detalles sobre su padecimiento.

"A veces la vida te coloca un obstáculo inesperado cuando todo va bien, te falla una bujía y hay que pasar por el taller", se lee.

"Mi sistema digestivo lleva tiempo dándome guerra y ya he tenido que pasar por el taller a que ajusten alguna tuerca, porque amenazaba incluso con afectar a mi instrumento vocal", añadió Naranjo.

La artista aclaró que no es una enfermedad grave, sin embargo, por indicaciones de su médico, tendría que guardar reposo por un par de meses.

"Aunque no quería, tengo un equipo alrededor que me quiere mucho y que me han obligado a parar a pesar de mis rugidos (porque una diva, a veces, es complicada cuando las cosas no salen como una quiere)", señaló.

Mónica también indicó que su agenda profesional de septiembre y octubre se cancelaría, por lo que su público tendrá que esperar un tiempo para verla en el escenario.

La cantante también se disculpó con marcas y empresas con quienes tenía compromisos y promocionales.

"Tampoco podré arrancar gira en octubre en España al no poder acudir a ningún ensayo, ni preparar el obstáculo que merecéis, Mi equipo se encargará de acomodar las fechas", concluyó.

A finales de año, la estrella espera presentarse en Chile con el MimetikaTour y posteriormente en México y España.