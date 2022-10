Mon Laferte es la jueza invitada de hoy en La Más Draga 5 ¿Qué esperar del episodio 3?

Hoy es martes y los fans de las "feminosas" lo saben. Después de una controversial semana tras la salida de la favorita, Deseos Fab, ya se reveló en redes sociales el promocional del tercer episodio, en el cual se dio a conocer que Mon Laferte estará como la invitada especial.

Desde que La Más Draga estrenó su quinta temporada hace tres semanas, todos los martes Twitter se ha llenado de miles de post sobre este reality, que ya no solamente tiene entusiasmados a los miembros del colectivo LGBTIQ+, sino que ha logrado llegar al público en general y ahora lo ven familias enteras, niños incluidos.

Con apenas dos episodios transmitidos, el "show" ya ha enfrentado varias polémicas, en especial por la salida el pasado martes de la concursante Deseos Fab, quien era considerada una de las favoritas del público; sin embargo, no logró convencer a los jueces con su interpretación artística de una marioneta.

¿Qué pasó en el episodio 2?

La semana pasada el "youtuber" Escorpión Dorado enfrentó el escrutinio público luego de su participación en el episodio 2, en el que el reto fue "La Más Juguete", el cual consistía en adaptar juguetes tradicionales mexicanos en un vestuario y llevarlo a la pasarela; en el escenario se pudieron ver piñatas, luchadores, peleadores, trompos, matatena, entre otras. Los fans lo acusaron de ser el responsable de eliminar a Deseos Fab, aunque luego este hombre enmascarado salió a aclarar que es una decisión en conjunto de todos los jueces y la producción.

En cuanto al desempeño de las participantes, Fifí Estah fue quien se llevó el premio de 5 mil pesos, gracias al alto puntaje que recibió de parte de los jueces por su icónico "look" de peleadora; aunque también Peke Balderas tuvo una destacada participación, quedando entre las mejores. Mientras que en el reto de doblaje compitieron "las menos", Deseos Fab y Santa Lucía, al ritmo del éxito de Belanova: One, Two, Three, Go! (1, 2, 3, Go!). Al final, Santa Lucía consiguió sobrevivir una semana más.

El programa, en el que compiten varias artistas drag de habla hispana, ha contado a lo largo de sus cinco temporadas con diferentes jueces invitados que han aportado sus conocimientos del mundo del entretenimiento, aunque también se han desatado controversias.

Algunos de los invitados más destacados, para bien o para mal, en el "reality" han sido: Galilea Montijo, Bárbara de Regil, Yuri (una de las más cuestionadas), Regina Blandón, Susana Zabaleta y Ana Bárbara, entre otras.

¿Qué pasará en el episodio 3?

Las "feminosas" ponen punto final al reto de "La Más Juguete", y ahora deberán enfocarse en el siguiente reto.

Los productores de La Más Draga se han encargado de mantener en secreto (o al menos lo intentan) los detalles de cada episodio, incluidos las y los invitados especiales, así como los retos, y los resultados de estos.

Desde el medio día, las redes sociales de La Más Draga sorprendieron con el anuncio de que Mon Laferte será la invitada especial de este episodio, noticia que ha sido muy aplaudida por los seguidores del programa. Y es que para los fans de La Más Draga es importante que las y los invitados sean miembros de la comunidad LGBTIQ+ o aliados.

Aunque en muchas ocasiones los vestuarios que utilizan los jueces y conductores en los promocionales da algunas pistas sobre el reto, como la semana pasada La Más Juguete, en donde Letal se lució con un traje de Buzz Ligthyear, en esta ocasión las especulaciones son menores ante la ambigüedad de los "outfits".

En esta ocasión, la conductora Maca Carriedo utiliza un conjunto negro con unas chaparreras en color naranja, mientras que Yari Mejia se lució con un enterizo en color rojo intenso con detalles de flores en la parte de arriba; por su parte, Raquel Martínez se lució con un vestido fluorescente de dos piezas en verde, amarillo y rosa; mientras que Letal utiliza un conjunto en color negro maximalista, muy a su estilo.

Por otro lado, la invitada, Mon Laferte, aprovechó la temática del drag para lucirse con un "look" que deja ver su lado masculino, con un traje y corbata.

De lo que si hay expectativas es del reto de doblaje, ya que una vez que se decidan quienes son las concursantes con menor calificación del episodio; estas tendrán que luchar sobre el escenario haciendo fonomímica al ritmo de alguna canción representativa.

Debido a que la invitada es la cantante chilena, se espera que se haga con uno de sus éxitos. Los fans han especulado que podría tratarse de las siguientes canciones: Tu tanta falta de querer, El Beso, Antes de Ti, Caderas Blancas y Plata Ta Tá; aunque habrá que esperar hasta la transmisión para averiguarlo.

¿Dónde ver La Más Draga?

La Más Draga se puede disfrutar completamente gratis a través de su canal oficial de YouTube todos los martes a partir de las 9:00 PM. Cabe destacar que los episodios se quedan almacenados para que puedan disfrutarse cualquier otro día.

El elenco de drag queens participantes en el reality está conformado por: Light King, Fifi Estah, Huma Kyle, Deseos Fab, las gemelas, Isabella y Catalina; Aisha Dollkills, Hidden Mistake, Liza Zanzuzzi, Gretha White, Peke Balderas, Santa Lucía y Paper Cut.

La ganadora de "La Más Draga" se llevará 500 mil pesos en efectivo, así como otros premios de los patrocinadores del programa.