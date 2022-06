Mon Laferte asegura que sorprenderá a Torreón con un concierto distinto

En el verano de 2007, Mon Laferte dejó Chile. Con siete maletas tomó un vuelo a México, sin imaginar que aquí hallaría el amor, conocería el éxito y lograría conectar con miles de personas a través de su música.

Sin duda, una parte de Mon ya es mexicana, tan es así que hace unas semanas consiguió la nacionalidad, algo que celebró en sus redes sociales.Mon charló vía zoom con varios medios, entre ellos, El Siglo de Torreón. Habló de su visita este 2 de julio a la Comarca y de su amor por Tierra Azteca, además recordó ese momento en el que se fue de Chile llena de ilusiones, pero también de miedos.

"Me vine a México con siete maletas. Traía un montón de cosas; como dos guitarras, un amplificador y un perrito. Los perritos, los gatitos y las guitarras siempre están en mi vida", detalló.

Aseguró Mon que cuando se hallaba en el aeropuerto, inseguridades y temores la invadían, sin embargo, se amarró el corazón y logró salir adelante abanderada de temas que se han vuelto clásicos como Tu falta de querer o Amor completo.

"Tenía miedo de no crear buena música, de no ser suficiente artista, pero considero que esos miedos siempre están de alguna manera presentes porque siempre estoy intentando superarme, soy muy autoexigente y siempre quiero ser la mejor artista; también tenía miedo a la soledad, pero eso ya no, ya no estoy sola".

En ese sentido, Mon recalcó que ya no se encuentra sola porque ha formado una familia en la República Mexicana y es su hijo, Joel y su pareja del mismo nombre, quienes la motivan en todos sentidos.

"Tengo tantas ganas de hacer cosas. Me siento llena de vida, profundamente feliz, soy muy feliz, tenía tantas ganas de ser mamá. Me siento como en llamas, creando y haciendo un montón de música, planes y organizando el tour y por cierto, les cuento que voy a llevar a mi bebé a todas las fechas".

Laferte dio a conocer que la maternidad la ha vuelto una artista más relajada y menos ansiosa a la hora de tratar ciertos temas en sus melodías.

"Ahora podría abordar cualquier temática en una rola. Estoy tan feliz que creo que se me nota porque la sonrisa la tengo todo el tiempo. Tengo el corazón gigante, lleno de amor y eso hace que desee crear".

Por otro lado, Mon celebró que a lo largo de sus 19 años de carrera, el mundo ha cambiado, lo que le ha permitido ganarse un respeto hacia su música, y en general a la que realizan las mujeres en cualquier género.

"Hablando de mi vida, al principio era: 'como es mujer, no toca, no compone', ese tipo de cosas; era estar esforzándome al doble, en comparación a un colega hombre, también para obtener espacios para tocar y enfrentar el acoso, por ejemplo, era llegar con algún productor, mostrarle mi trabajo, pero había coqueteo y dependía de cómo yo respondía a ese coqueteo si obtenía buenos resultados con ese productor o no, o si íbamos a trabajar juntos o no, entonces eso era muy agotador.

"He tenido que trabajar mucho más, esforzarme mucho más y ser totalmente independiente, para no necesitar de alguien que, antes de querer trabajar, busque acostarse conmigo u obtener algo a cambio. Por suerte esto ha cambiado porque ya no es así", sostuvo.

Mon descartó que en un futuro vaya a mostrar su vida por medio de una bioserie, tal y como sí lo han hecho otros famosos.

"Me daría mucha vergüenza, aunque creo que sería muy divertida. Mis amigos bromean con eso y me dicen que sería una serie de mucha risa y que tendría que tener muchas temporadas por tantas historias que tengo. Salí joven de Chile y he sido muy aventurera y enamoradiza".

La artista no es ajena a los problemas que viven las mujeres hoy en día, como el aumento de los feminicidios, es por eso que en el encuentro virtual pidió a la sociedad que genere conciencia y aplaudió que cantantes, como la lagunera, Vivir Quintana, alcen la voz por medio de la música.

"Es bien importante la información, estar enterados y enteradas de lo que sucede. Tengo la fortuna de conocer muy de cerca a Vivir, quien creó Canción sin miedo, y me parece una maravilla. Es una tremenda compositora, yo fui la primera persona que escuchó esa canción, que para mí, es una obra increíble".

Mon Laferte se mostró emocionada de volver a la Comarca Lagunera, en donde hará un recorrido de sus éxitos este sábado en el Coliseo Centenario."Estoy entusiasmada de ir, hace rato que no voy a Torreón. Los espero con mucha música y amor; tengo preparada una puesta en escena bien bonita y algo distinto a lo que he hecho antes, así que creo que valdrá mucho la pena que vayan al concierto y que disfruten de este universo que tengo preparado para la gente y mis seguidores".

Por último, Mon mencionó que ella cuenta con un diario en donde escribe lo que le pasa. En una ocasión, le redactó a su pareja, Joel Orta, su deseo de estar a su lado tirados en un techo y fue así como nació uno de los más recientes sencillos de la chilena, Good Boy.