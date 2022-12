Llegó sin avisar y dijo:

-Soy el número 1.

Respondí:

-Lo felicito. Pero más me felicito yo, que soy el número 2.

Preguntó, inquieto:

-¿Por qué se felicita?

-Ser el número 1 trae consigo muchas responsabilidades -observé-. El número 2 vive más tranquilo, y además puede hablar mal del número 1 con el número 3, el 4, el 5, el 6 y todos los demás.

El número1 se quedó pensando y luego me hizo una proposición:

-¿Le parece si cambiamos? Yo seré el número 2, y usted pasará a ser el 1.

Me negué. Repuse:

-Tendrá que perdonarme, pero no. Estoy muy a gusto siendo el número 2. Duermo muy bien y no caigo en culpa de vanidad. Me apena que sea usted el número 1, pero el que se jodió se jodió.

El número1 se fue lleno de tristeza. Desde ese día a nadie le dice ya que es el número 1, y cuando sale a la calle se disfraza de número 2.

Dicen fue una marcha de Estado

Pues él la organizó y encabezó;

Él, que es jefe de las instituciones,

Y financiada con públicos recursos,

Que por él fueron autorizados.

Así justamente lo hemos pensado,

Además se sabe que la presidió;

Le son irrelevantes estas cuestiones:

De tal modo dirige sus discursos

Quiere demostrar tener el apoyo

Del pueblo; ese es todo su "rollo":

Teme quedarse solo al irse al hoyo.