El niño cuenta que por la noche, cuando ya todos duermen en la casa, una estrella baja del cielo y entra por la ventana de su cuarto a conversar con él.

-Yo le hablo -narra- de mi escuela, de mis amigos, de mi perro, y ella me platica cosas del cielo, de los astros y de Dios. Cuando se va me dice: "Ahora que te duermas soñarás conmigo, y contigo soñaré cuando me duerma yo".

El padre del pequeño se enfurruña. Dice:

-Es un mentiroso.

-No -lo corrige la mamá-. Será un poeta.