ESTE FANTASMA Y YO SOMOS AMIGOS.

En un principio me asustaba al verlo, y él también se asustaba al verme a mí. Pero tantas veces se me apareció, y tantas me le aparecí yo a él que acabamos por hacer amistad.

Una noche me contó su historia. Vino al Potrero con una tropa de soldados enviados por la Federación a combatir a los apaches que todavía merodeaban por aquí. Acabadas las partidas de indios los militares regresaron al Saltillo, pero él se había prendado de una señorita de la hacienda. La desposó y se quedó a vivir en Ábrego.

Hace unos días me pidió que le hablara de mí. Le dije lo que soy. Decírselo me costó mucho trabajo. Le dije también lo que no soy. Eso me costó más trabajo aún.

Oyó mi historia, y cuando terminé de relatarla me dijo:

-¿Sabes una cosa? Tú eres más fantasma que yo.