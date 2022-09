LA JIRAFA LE PREGUNTÓ AL SEÑOR:

-¿Por qué me hiciste tan alta?

La tortuga le preguntó al Señor:

-¿Por qué me hiciste tan baja?

El elefante le preguntó al Señor:

-¿Por qué me hiciste tan grande?

La pulga le preguntó al Señor:

-¿Por qué me hiciste tan pequeña?

El ratón le preguntó al Señor:

-¿Por qué hiciste al gato?

El gato le preguntó al Señor:

-¿Por qué hiciste al perro?

El Señor, impaciente, se preguntó:

-¿Por qué los hice?

DÍA NACIONAL DEL MAÍZ

El próximo jueves es 29 de Septiembre, fecha en que en México se conmemora "Día Nacional del Maíz" que se realiza desde el año 2009, el cual se instituye como un acto de defensa de los campesinos e indígenas de México en contra de los transgénicos y el derecho a la alimentación y soberanía alimentaria; Qué importante es que exista esta fecha en nuestro calendario para reconocer y defender la pureza de este importante grano que es base de nuestra alimentación tales como tortillas, elotes, tostadas, pozole, tamales, atoles, aceite, fécula, jarabes y una gran variedad de platillos hechos a base de este delicioso, nutritivo y primitivo grano, del cual nos enorgullecemos y nos identifica a los mexicanos.

El maíz es un alimento muy nutritivo el cual tiene un mosaico de bellos colores dentro de los que destacan el maíz azul, morado, rojo, negro, amarillo, gris, y blanco.

De acuerdo a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) se considera al maíz como el cultivo más representativo de México por su importancia económica, social y cultural, con un consumo promedio per cápita al año de 196.4 kilogramos de maíz blanco especialmente en tortillas.

El maíz ya sea en elote, mazorca, masa, o bebidas siempre será bienvenido en nuestra muy mexicana cocina; del maíz también sus hojas son utilizadas en el complemento para elaborar platillos como los tamales, y también con estas hojas se elaboran hermosas artesanías, los pelos del elote tienen uso en la medicina natural.

Tengamos presente que en casi 9 mil años, el maíz ha sido el sustento de los pueblos que seleccionaron sus semillas y perfeccionaron sus variedades en México y Mesoamérica, por lo que el país es considerado como "centro de origen" de este grano fundamental para la alimentación global; por ello, la importancia del maíz rebasa el ámbito de lo nutrimental y lo gastronómico, y se inserta en la tradición, la cultura y la identidad de México y otros países latinoamericanos, solo en México se encuentran 59 de las más de 200 variedades de maíz identificadas en el continente americano, incluido el teocintle, el más cercano predecesor del maíz actual.

En muchos lugares los primeros elotes suelen cortarse a fines de septiembre y por ello se elige el día de San Miguel, que se celebra el 29 de septiembre, para hacer diversas ceremonias, en el centro de México suelen recolectarse para esa fecha la flor del pericón, una variedad del cempasúchil, también ceremonial, las manos campesinas elaboran ramos de esta flor amarilla, luminosa, con la que se forma una cruz que protege las cuatro esquinas de la milpa, las casas, los lugares de trabajo y aun los vehículos en que se transportan las cosechas y a la gente del campo. En la región centro-Montaña de Guerrero se dice que así ahuyentan al Mayantle, que es la hambruna, de manera tal que al colocar las cruces de pericón se espanta el hambre; en resumen el 29 de septiembre es una fecha para honrar activamente esta tradición que de algún modo nos define a los mexicanos.

Al respecto de la importancia de los santos en el ciclo agrícola, Gregorio Serafino, académico del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, menciona que con la fiesta de San Miguel Arcángel, los indígenas también marca el fin del ciclo de dedicado a la milpa, así como el ciclo anual agrícola, pues el otoño comienza y con ello el trabajo en la tierra que entra en estado de hibernación; Sin embargo, estos últimos días del ciclo agrícola son determinantes, por lo que es necesario proteger la milpa contra cualquier "mal" climático como sequias, inundaciones y granizo.

Desde que fue instituido el día del maíz en México se conmemora con exposiciones, conferencias, danzas, música, muestras gastronómicas de nuestra cocina mexicana a base del maíz, entre otras muchas actividades.

A continuación una composición poética, inspiración de mi gran amigo el ingeniero agrónomo Carlos Destenave Mejía, a quien admiré por su trabajo profesional como agrónomo, por su sensibilidad poética, por el don de servicio que el tenia, pero sobre todo por su gran espíritu humano y quien fue un gran lector y apasionado de esta columna pero que desafortunadamente se nos adelantó en el camino y falleció el 21 de marzo del presente año (QEPD).

"MAICERO DE CORAZÓN"

Ing. Carlos Destenave Mejía

Muy orgulloso me siento de ser un hombre de campo, de ser libre como el viento y a pleno sol galopando al lomo de un buen caballo, revisando las labores y arriando mi ganado y cuando el día termina, disfrutando atardeceres que hacen más bello mi rancho. Me gusta sembrar maíz, por tradición lo hago en memoria de mis padres que siempre lo cultivaron, desde tiempos muy lejanos es parte de nuestra vida y de nuestro pueblo, su alimento diario. Este grano es bendito, nuestras madres con sus manos y el metate lo amasaron, su forma de corazón lo hace mucho más sagrado, por eso cuando mi Dios a otra vida me llame, con su permiso lo seguiré cultivando. Muy orgulloso me siento, de ser un hombre de campo "Maicero" de corazón y ya cuando este tardeando, con los cuates "tatemar" unos sabrosos elotes, este alimento amigo que para mí es sagrado. No hay como andar en el campo, cuando atardece y el sol se va cansado y el color del cielo es mágico y luego de noche entre el brillar de las estrellas y susurro de grillos y las mazorcas madurando dar gracias al Dios eterno, por ser un hombre de campo.

¿Quién no ha escuchado esta consigna mexicana "SIN MAÍZ NO HAY PAÍS"?, que muy propicia es para esta importante fecha.

Y como siempre al finalizar un pensamiento ilustre para meditar alusiva a la temática de hoy.

"Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz"- José Martí.- escritor, político, poeta, pensador y periodista cubano de origen español (1853- 1895).

Que disfrutemos este maravilloso otoño que acaba de iniciar y que hoy domingo lo gocemos en compañía de nuestra preciosa familia.

Comunicar es servir