VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN

Don Juan se toma dos copas de buen vino y se pone sentimental y romántico.

Si el vino es malo se pone aún más romántico y más sentimental.

Debo decir que el caballero ya no está en edad de ser ni una cosa ni la otra, pero al día siguiente culpa al vino de lo que él hizo el día anterior.

Sucede que Don Juan no puede concebir la vida sin la mujer. Seguir buscándola a pesar de sus ya bastantes años es una forma de demostrarse a sí mismo que no ha muerto. Cuando no sienta ya interés por una dama será porque estará metido en un ataúd.

¿Por qué Don Juan es un donjuán?

Él mismo lo ignora. Confiesa:

-Nunca hice nada para merecer esa bendición.