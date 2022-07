Este hombre se ha propuesto hacer un diccionario con palabras que no existen y definiciones que no corresponden a ningún ser o cosa real. Ya tiene 5 mil entradas. Ayer por la tarde me mostró algunas de ellas:

"Ajarbo. Extensión de una premisa coactiva con incorporaciones maleables".

"Bizpola. Parímetro de radicalidad enunciante y coloratura axial".

"Clifuria. Daremia sinfunímica algigante".

Le pregunté por qué estaba elaborando ese diccionario, habiendo tantos y tan buenos en las librerías. Me respondió: -Lescontre mullo tapalonte, ñazaa wertino gafanás. Salí de su casa compadeciéndolo. Pienso que se ha vuelto loco. Pero quién sabe. A lo mejor lo que yo escribo también es una colección de definiciones que no corresponden a ningún ser o cosa real.

¡Hasta mañana!...