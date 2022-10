Mira la razón por la qué Kim Petras y Sam Smith hicieron historia para la comunidad LGBTIQ+

Los tiempos han cambiado, y aunque la comunidad LGBTIQ+ todavía debe continuar luchando por sus derechos, hay algunas situaciones que nadie habría imaginado posible décadas atrás. Tal es el caso del hecho histórico que lograron Sam Smith y Kim Petras.

Hace unas semanas lanzaron el tema Unholy, una canción hecha para bailar con la que llegaron hasta el primer lugar del Billboard Hot 100, uno de los charts de música más populares e importantes del mundo.

Siendo así, los únicos artistas no binario, de parte de Smith, y la única artista trans, de parte de Kim, en llegar hasta la primera posición del listado icónico de la industria musical.

De esta manera, ambos están realizando algo que quedará marcado para siempre en la historia de la comunidad LGBTIQ+, y que será un puente para futuros artistas nacientes.

Además, no solamente es la canción número uno en Estados Unidos, lo es también en el mundo, ya que también logró esa posición en el Global 200.

Los artistas superaron otro éxitos actuales como Bad Habit de Steve Lacy, As It Was de Harry Styles y I Ain't Worries de One Republic.

Al respecto, Kim Petras, de 30 años, dijo:

"¡Número uno Hot 100! Estoy muy agradecida. Sam, no puedo agradecerte lo suficiente por viajar conmigo durante años en este momento", dijo.

Mientras que Smith agregó: "Me siento muy honrado de ser parte de tu primer número uno en los Estados Unidos, del cual deberías tener 500 en este momento. Te amo por siempre, ángel Sam".