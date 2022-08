Mira el adelanto de la nueva película de Yalitza Aparicio con Netflix

Yalitza Aparicio ha retomado su carrera en la actuación y lo ha hecho en compañía de grandes del entretenimiento, en este caso con Netflix, que compartió un adelanto de lo que será su nueva película, La gran seducción, filme que protagoniza junto a Memo Villegas y Pierre Louis.

La actriz originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, será dirigida por Celso García, quien logró reunir a un gran elenco que promete conquistar a los usuarios de esta plataforma, a dos años de escribir el guion.

Durante el primer vistazo de esta película, la plataforma dejó al descubierto la primera lectura de la trama y confirmó que se trata de una película llena de un humor inocente y aunque este fue un adelanto de lo que veremos en pantalla, la historia escrita por Luciana Herrera Caso y Celso, promete no defraudar a los amantes de la actuación.

¿Qué se sabe del personaje de Yalitza?

Aunque la oaxaqueña aparece algunos minutos en este adelanto, han revelado que ahora interpretará a Ana y se puede escuchar parte de su papel, el cual refiere a que está inspirado en su vida y en el camino que ha recorrido.

“Son de huitlacoche, además no me quiero dedicar a la cocina. (Quiero) dar clases, nunca lo he podido hacer, pero estudié para ser maestra”, se alcanza escuchar en el adelanto.

Sin embargo, los seguidores de la protagonista de Roma, tendrán que esperar para conocer por completo a su personaje.

Mujeres asesinas y HBO

La famosa actriz ha logrado que productores y directores la tomen en cuenta para proyectos que prometen tener a los espectadores al filo del asiento y recientemente anunciaron su llegada a Vix plus, plataforma que prepara la nueva temporada de Mujeres Asesinas.

Aunque hasta el momento se desconoce cuándo llegará su participación a esta afamada serie, es uno de los proyectos más esperados por sus seguidores mexicanos.

Mientras tanto, su aparición en la nueva serie de HBO, Los Espookys, ha logrado confirmar su regreso a la actuación el próximo 16 de septiembre.

Yalitza compartirá créditos con Bernardo Velasco, Cassandra Ciangherotti, Ana Fabrega y Julio Torres y todos sus personajes actuarán en una historia ambientada en México.