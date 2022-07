Mime871 prepara su nuevo álbum

Desde 1998, Mime871 (Carlos Saldaña) ha desembocado su instinto artístico en la cultura hip hop de la Laguna. Primero con el grafiti, disciplina que más tarde le daría bases para convertirse en diseñador gráfico. El segundo turno fue para la música, donde su talento en la escritura, voz y la creación de instrumentales lo ha colocado entre los mejores exponentes del rap nacional.

Además, Mime871 ha tenido la oportunidad de participar en festivales culturales de renombre, como el Festival Internacional de Saltillo en 2017, Poesía en voz alta en 2018 y el Festival Internacional Cervantino, también en 2018.

Tras resaltar como miembro de 871 Crew y con dos discos de larga duración en su faceta solista (Luz negra y L.I.B.R.E.), además de un EP (Nudillos), el lagunero se encuentra en la antesala de su nuevo material: Cuando miras al abismo.

“Es una completa inspiración en un texto de Nietzsche. Buscaba el nombre, yo tenía la sensación de lo que sentía, sabía lo que sentía durante la pandemia, pero no quería englobarlo en ese hecho; quería hacer el disco más atemporal. Dije: ‘No quiero hablar de la pandemia, no voy a decir nada de la pandemia en el disco’, pero todo el asunto afectó mi estado emocional: la incertidumbre del dinero, no ver a mis seres queridos, el miedo a la muerte... todo esto fue como ponerme al filo del abismo. No sólo por la muerte, sino por cuestiones personales, por la vida, perdí grandes amigos también y fue como un replantearme. No sé si sea la crisis de la mediana edad, pero fue así, como replantearme qué estás haciendo con tu vida, ¿es suficiente?, ¿has recibido suficiente? Eso fue un abismo para mí, ¿sabes? Una cuestión muy personal. Al final, creo que el disco se convirtió en eso, en tratar de buscar mi propia salud mental. Entonces, Cuando miras al abismo es la búsqueda de mi saludmental, dentro de todo lo que estaba sintiendo, durante la pandemia, durante el encierro”.

(FOTO: Fernando Compean)

Se trata de un álbum compuesto por 18 cortes musicales (14 piezas, un intro, un outro y dos puentes), el cual fue grabado en su totalidad por el propio Mime871 en 871 Crew Records, mientras que la mezcla y la masterización corrió a cargo del productor V1C3. Su lanzamiento oficial está contemplado para realizarse el próximo 20 de agosto y su pre-save ya está disponible en Spotify.

“Es uno de los discos para los que más he trabajado, porque antes, en los otros discos, canción que hacía era canción que se iba al álbum. Ahora fue hacer bastantes rolas y ver cómo había un plan de llevar a cabo una historia, un proceso, como te cuento ahorita”.

Entre las colaboraciones, la pandemia le permitió enlazar con gente a distancia. La lista incluye a artistas comoMuelas de Gallo,MOF de Hood P, Zaheed Santana & Carlos Cartoon, Mad Zheep, Danner MS, los chilenos Madgens y Dj Dars, entre otros. El trabajo instrumental es habitado por productores de México y Sudamérica, entre quienes se encuentra V1C3, A.M. Vicious (alter ego de Mime871), Dr. Destino, Dedos de Mantequilla, Ryphzon, Discan, Didas RG, etcétera.

“Siempre he tenido un proceso creativo para escribirmuy libre. Siempre he escrito hasta que me sacio, hasta que digo ‘ya me aburrí’, y de repente ya van 36 barras. Y como me da igual, ‘voy a hacer un coro y voy a cerrar con otra estrofa de ocho barras’. Un desorden, porque así me dio la gana. Siempre he tenido como que esta manera de escribir, bruta. Para este disco traté de entrar en un molde, para que la gente que esté acostumbrada a escuchar un tipo de rap más digerible, como más sencillo, por así decirlo, poder invitarlos a que escuchen mi trabajo, ya con patrones un poco más establecidos y cuadrados, pero de todos modos sigo siendo yo”.

(FOTO: Especial)

NUEVO SENCILLO

Será desde la primera hora de este jueves cuando el sencillo de Papel moneda llegue a todas las plataformas digitales. Además, a las 19:00 horas, su videoclip será estrenado en YouTube. Esta obra es el tercer sencillo que Mime871 lanza previo a la publicación de Cuando miras al abismo. En su morfología, emplea un discurso que se traslada a la dialéctica del papel y la moneda, dos palabras que pueden ser contrarias y reflejan el concepto del dinero en sí.

“Utilizo el aspecto monetario como el aspecto principal del tema. Yo sé que ahí todo mundo habla desde su realidad y hay quien despilfarra y dice que tiene, porque así lo es, pero la cosa acá es el trabajo duro y la búsqueda siempre de la mejora continua, además de obviamente ofrecer una mejor vida a quien depende de ti”.

En los aspectos técnicos, la producción instrumental corre a cargo de A.M. Vicious. Contiene una visión personal del drumless, cuyos muestreos de arpas y acordes simples buscan construir una nueva propuesta en la estética del artista y así, enlazarse con la temática de la pieza. Es interesante atender el arte gráfico, donde un billete es consumido por el fuego, imagen que hace recordar a la mítica flama de 871 Crew.

“Por eso se llama Papel Moneda, porque las dos palabras tienen la connotación de lo que veo en el dinero, que es capaz de hundir a las personas, capaz de darles todo, capaz de brindarle cobijo a tus seres queridos, capaz de llevarte a la perdición con adicciones y cosas. Es un tema muy delicado y quise reflejarlo en Papel moneda”.