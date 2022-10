Millonarios que no pagan

Los calderonistas, foxistas y por supuesto salinistas (aunque estos son mucho más ricos que todos) siguen enojadísimos- no por razones políticas- si no simplemente porque no quieren pagar impuestos.

Y resulta, por ejemplo, que el Tribunal Federal el día del terremoto último 19.9.2022 sentenció a Claudio Xicoténcatl González a pagar 16.8 millones de impuestos. Uy, tendrá que vender muchísimo más papel higiénico y toneladas de Kleenex en su compañía Kimberly-Clark. (San Juan del Río, Querétaro) ¡Conmigo no cuente pues hace años que no compro kleenex si no simplemente servilletas de papel! Pero veamos cómo son en realidad las cosas para entender en qué situación nos dejaron los derechistas NEOLIBERALES al país. Un precioso ejemplo es el de "La Gringa":

"Claudio Xicoténcatl González es primo de una empleada de Pemex que se llama María Elena Badiuk González, dicha "La Gringa". "Cuyos desplantes se tienen qué soplar sus compañeros y seguramente hasta el jefe"…Comenzando por su mote, que no le molesta, ya que ella misma refiere haber nacido y presuntamente tener varias propiedades en San Diego, California, EU…Lo cierto es que nació en diciembre de 1979 y a la edad de 23 años, en junio de 2003, siendo presidente VICENTE FOX QUESADA, y director de Pemex, la Gringa ingresa a laborar en la Gerencia de Desarrollo Social como superintendente nivel 39 sin título profesional alguno…No duró ni 3 meses en el cargo y fue ascendida a nivel 41 como subgerente de Capacitación de la extinta Subdirección de Recursos Humanos (ahora Capital Humano) como responsable de la capacitación de la empresa pública más importante de México con la licenciatura trunca…En marzo de 2008 renuncia a Pemex…En 2013, siendo presidente Enrique Peña Nieto y director de Pemex EMILIO LOZOYA AUSTIN, La gringa reingresa a Pemex con nivel 44 como gerente de Desarrollo Humano… El 21 de marzo de 2018 se dio el lujo de recibir a una comitiva de alumnos extranjeros (curiosamente estadunidenses) en la Torre de Pemex para explicarles las bondades de la Reforma Energética de Peña Nieto …Así se siguió y coló en la 4T, en donde siendo presidente AMLO y director de Pemex, el agrónomo OCTAVIO ROMERO OROPEZA, es premiada con la Coordinación de Desarrollo Humano y Organización nivel 45 ganando 156 mil pesos mensuales después de impuestos, o sea más que el presidente…Además llama mucho la atención que Pemex la acredite como coordinadora de Asuntos Internacionales en la Asamblea de Fondos Internacionales de Indemnización de Daños Debido a la Contaminación por Hidrocarburos, que se celebró del 2 al 4 de diciembre de 2020 en Londres, Reino Unido…La delegación mexicana la encabezó AURENY AGUIRRE O. SUNZA, encargada de Negocios de México en Reino Unido…Será que la influencia de LA GRINGA y eso de ser intocable se deba a que su padrino Claudio Xicotencatl. González Guajardo es también su primo hermano, ya que es hija de JOHN BADIOU y María Elena González y esta a su vez hermana de Claudio Xicotencatl. González Laporte…Es más, en noviembre pasado, en Malinalco, Estado de México, en plena pandemia asistió a la boda de la hija de su otro primo Pablo González Guajardo, director de KIMBERLY CLARK DE MÉXICO…Habrá más", dice Lino Zentella ([email protected])

Como vemos necesitaríamos muchos años para limpiar realmente de sinvergüenzas a este país. Pero volvamos a lo que deben los megá ricos al erario:

Bimbo: 1500 millones de pesos. Wal-Mart de México 10,600 millones de pesos; de Starbucks y Domino's Pizza, 3,900 millones de pesos, y ya conocemos el cinismo con el que los ricotes hablan de este gobierno del que temen "terrorismo fiscal":

Algunos grupos empresariales han dicho incluso que temen "un reinado" que podría someterlos a tácticas fuertes. Frente a una economía débil de López Obrador, "atada" para cubrir sus gastos.

López Obrador dijo recientemente: "(Tenemos) la lista de los 50 más grandes que no pagaban impuestos, y eso ya no sucede (...) Felipe Calderón y Peña Nieto le condonaron a Televisa 20,400 millones de pesos , pero no solo fue Televisa, es de más aclararlo, era 'legal'; (también está) Banamex con 15,800 Cemex, Grupo Carso, ICA, Grupo Salinas, Inbursa, General Motors, Bancomer..." AMLO afirmó que en su gobierno se ha estado avanzando para que no haya más privilegios fiscales y todos por igual paguen impuestos. También refirió que en los sexenios pasados era común perseguir o encarcelar a un artista o algún famoso para "aparentar" que se estaba combatiendo la evasión fiscal, mientras que a las grandes corporaciones no se les tocaba.

MÉXICO EL PAÍS QUE NO SE ESTÁ ENDEUDANDO.

Más de lo que ya estaba hecho por los NEOLIBERALES MALDITOS, La Madrid, Salinas y luego Zedillo le dejaron a México una deuda atroz y por supuesto sus presidentes achichincles que les siguieron, igual. Y ahí andan frescos como lechugas.

Por eso HOY, HOY, HOY se encuentra AMLO en la lista de los más fiables presidentes del mundo inmediatamente después del de India el presidente Modi.

Pero: "Si te dijeran que tú y toda tu descendencia están endeudados por los próximos 50 años y obligados a pagar altos intereses, por algo que ocurrió antes de que nacieras, ¿qué pensarías?" Tal es la verdad por desgracia:

Los mexicanos debíamos seguir pagando más de 43,000 millones de pesos al año. Seria necesario hoy una clara explicación de esa deuda generada hace más de 2 décadas por

"malas decisiones políticas y fraudes de empresarios que controlaban algunos bancos que dieron pie a escándalos que sacudieron a la sociedad mexicana de ese entonces". Dice: Business Insider México. Y en lo personal no me olvido de la Isla Bermeja que presuntamente hundió Zedillo: Era el límite de nuestra franja MARÍTIMA.

