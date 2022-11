Mike, el cantante lagunero que lucha por sus sueños

La Comarca Lagunera sigue siendo un semillero de talentos y uno de ellos es Mike Nevárez.

El joven oriundo de Torreón busca abrirse puertas como cantante.

Recién, el chico asistió al programa El Sonidero Lagunero, de El Siglo de Torreón, que tiene como fin apoyar al talento de la Comarca Lagunera. Mike cantó dos temas y al inicio de la charla se describió.

"Soy un chico de 22 años, oriundo de Torreón. Canto, compongo, toco guitarra y hago muchas cosas".

Nevárez compartió que desde niño sintió que la música era y será lo suyo.

"Siempre he pensado que esto es por obra de Dios porque esto me nació cuando era muy niño, mientras estudiaba en una escuela de educación especial.

"Ahí, me ayudaron mis maestros a superarme porque no me da pena decirlo, pero tengo algo de Aspergerg y estoy orgulloso de ser lo que soy, porque si no hubiera nacido con esto, no sería la persona que soy hasta ahora".

Muy contento, el artista dijo que además de sus profesores, su familia de igual manera lo ayuda a luchar por sus sueños.

"Mi papá es mi mayor fanático. También mis amigos. Tengo muchos familiares que son artistas como una prima que fue mi inspiración artística".

Además de cantar, Mike ha desarrollado un gran talento en la composición.

"He escrito como 40 melodías. Algunas, ya las he grabado y se encuentran en Spotify como el caso de Mi vida entera".

Antes de cantar justamente esa melodía, Mike mandó un mensaje a sus paisanos, les pidió que nunca dejen de luchar por sus metas.

"Peleen por su anhelos. Tengan bastante en lo que puedan hacer. No dejen que nada ni nadie los limite y principalmente les digo que siempre tengan a Dios en mente para realizar lo que quieran hacer. No hay límites en esta vida".