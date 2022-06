Migrantes venezolanos llegan caminando a región Norte de Coahuila y buscan llegar a EUA

Caminando por la carretera libre Nueva Rosita-Allende, un grupo de 50 migrantes venezolanos, arribaron a la región norte de Coahuila, conformado por hombres, mujeres y niños; piden a las autoridades les permitan llegar a la frontera con los Estados Unidos y manifestaron su molestia con el Instituto Nacional de Migración (INM) por otorgarles un documento que posteriormente les dijeron que no tenía validez.

"Se nos ha hecho imposible, ya que el instituto Nacional de Migración, emitió este documento, el cual, días posteriores dijeron que no tenían ningún tipo de validez; muchos migrantes intentaron pasar comprando pasajes excesivamente caros", fue lo que manifestó Jul Merizarra, migrante venezolano, integrante del grupo de 50 personas migrantes que llegaron al municipio de Allende durante la noche del martes y madrugada de este miércoles.

Localizados en una techumbre en un domicilio que se localiza a un costado de la carretera federal 57, entre la ex garita del kilómetro 53 y el entronque con el municipio de Piedras Negras; descansaban de la caminata que realizaron y que contemplan continuar para poder llegar a Piedras Negras.

(RENÉ ARELLANO)

El migrante venezolano refirió que las autoridades federales policiales bajaron a la mayoría de las personas de los autobuses en la vía y señaló que, con ello los han expuesto a un clima extenuante y ha condiciones inhumanas; al advertir que hay alrededor de seis mujeres embarazadas, así como un número similar de menores de edad.

También denunció el mal trato que dan a las personas migrantes que son detenidas y llevadas a una estancia migratoria, por lo que hizo un llamado a las organizaciones internacionales como ACNUR, UNICEF,ONU; pues considera que se están violentando de manera constante sus derechos como migrantes.

Con relación al documento migratorio que le otorgó el INM, aseguró que no se les dio a conocer que dicho papel no les permitía llegar a los Estados fronterizos, pues advirtió que el objetivo de la caravana al salir de Tapachula, era llegar la frontera norte y puntualizó, que no era un secreto para las autoridades que esa era la petición de la caravana.

Relató que eran un grupo conformado por ocho autobuses hacia el municipio de Monclova, siendo las autoridades estatales quienes separaron los autobuses y los dispersaron; estableciendo que al llegar Monclova contemplaban llegar a Ciudad Acuña; sin embargo, al separarlos, decidieron trasladarse a Piedras Negras, por la cercanía.

(RENÉ ARELLANO)

Sentada junto a su esposo y otros compatriotas venezolanos, Yanet, cuenta que tiene tres meses de embarazo, que estuvo en una estancia migratoria en Tapachula, Chiapas; donde se sintió enferma y solo le dieron antibióticos, pero al salir fue hospitalizada por una amenaza de aborto. Al encontrarse ya cerca de la frontera con los Estados Unidos, la migrante hizo un llamado a las autoridades en México.

"Le pedimos apoyo al Estado Mexicano que nos permita por favor, llegar a nuestro destino, ya que hay demasiados niños; como lo decimos, hay mujeres embarazadas, hombres que ya no pueden caminar porque tienen los pies malos; entonces, no nos queremos quedar en México, esa es la verdad, queremos avanzar", dijo la mujer migrante.