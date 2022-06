Migrantes incurren en falta administrativa que llegan a estados fronterizos: INM

"Se les dijo desde un principio que era, esa forma migratoria, para que pudieran acudir. Una, a la COMAR, dos, buscar una alternativa sin llegar a los Estados fronterizos", manifestó Héctor Martínez Castuera, director general de las Oficinas de Migración; al ser cuestionado respecto a la situación que se guarda con los migrantes a quienes se les otorgaron documentos para transitar por México.

Confirmó que los documentos otorgados a siete mil migrantes extranjeros, les permite permanecer en el país para buscar su regularización; descartó que sea un documento para trasladarse a la frontera con los Estados Unidos y al llegar a estados fronterizos cometen una falta administrativa.

El funcionario estatal señaló que, al momento de entregarles dicho documento migratorio, se otorga bajo protesta de decir verdad y se les dice que: no es un documento para transitar hacia el norte; por lo que caen en una situación irregular, porque ellos se comprometieron respetar esa indicación.

Lo anterior, al cuestionarle si es violatorio a los derechos humanos de los migrantes que, al llegar a Coahuila, las autoridades localizadas en los diversos puntos de revisión distribuidos en toda la entidad; retornen los autobuses de pasajeros foráneos con los migrantes, tal y como ha estado sucediendo desde el sábado pasado.

Refirió que el problema es al retornarlos, porque hay países que no se les aceptan porque no los reciben de manera inmediata; como son: Venezuela y Cuba, que los reconoce pero no se les acepta de manera inmediata.

Martínez Castuera también dio a conocer que ya cuentan con dos propuestas para la adecuación de una Estancia Migratoria Temporal, una de ellas en el municipio de Allende y la otra en la ciudad fronteriza de Piedras Negras; cuya capacidad sería de entre 500 y 600 personas migrantes.

Precisó que todo dependerá de la justipreciación que hará el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), además de referir que las dos son instalaciones grandes, pero advirtió que lo que más les interesa es conocer cuál pueden adecuar más rápido, sobre todo para tener la posibilidad de albergar a éstos migrantes de forma temporal, transitoria y que tengan su procedimiento rápido.

“Eso es lo que pretendemos. Y sobretodo que tratamos de evitar crearle conflicto a la población y que tomen alguna acción en Estados Unidos; que les digo, afortunadamente aquí no tenemos ese problema con el sector por las acciones que tiene el Gobierno estatal, de muy buena relación allá”, precisó el funcionario federal.

El funcionario federal también dio a conocer que se llevó a cabo el cambio del representante del INM en Coahuila, estableciendo que se trata del Vicealmirante Ramón Galindo, quien asume la titularidad de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración; cambio que responde a la política de rotación de personal.

“La rotación de titularidad nos permite no crear vicios en un lugar. Él es retirado de la Secretaría de Marina”, fue lo que manifestó el director general del Instituto Nacional de Migración.