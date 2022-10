Migrante venezolano hospitalizado tras ser herido de bala por policía municipal en Piedras Negras

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de la región norte I con sede en Piedras Negras, tomaron conocimiento del ingreso de un hombre migrante originario de Venezuela, al hospital general "Dr. Salvador Chavarría Sánchez"; quien ingresó debido a que presentaba una herida de bala, presuntamente herido por un elemento de la policía municipal.

La persona lesionada responde al nombre Samuel Antonio Guzmán Salazar, de 26 años, originario de Venezuela, quién presenta una herida de bala en el brazo izquierdo, que le dañó la arteria vascular y por lo cual fue sometido a una cirugía y su estado de salud ya se reporta como estable.

Hasta el momento ha trascendido que dicha persona resultó lesionado por un proyectil de arma de fuego, la cual se presume fue accionada por un elemento de la policía municipal de Piedras Negras durante la atención de un reporte de la presencia de personas migrantes en el interior de un domicilio en la colonia Espejos.

No se ha detallado con exactitud como es que sucedieron los hechos, pero los primeros indicios refieren el ingreso de los elementos de la policía municipal a un domicilio, donde se localizaban más migrantes. Está pendiente determinar como sucedieron los hechos, no se ha determinado si se ha puesto a disposición o no al presunto elemento de la policía preventiva municipal.