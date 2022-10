Migrante denuncia ataque de policía en Piedras Negras

A través de un video que logró grabar estando en el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría Sánchez" de Piedras Negras, y tras permanecer convaleciente de la cirugía a la que fue sometido de urgencia, Samuel Guzmán, de 27 años, migrante de Venezuela, pidió viralizar dicho material en el que afirma fue atacado por un policía municipal de Piedras Negras.

En el video de un minuto con 29 segundos, da a conocer que fue herido de bala por la espalda por parte de un elemento de la policía municipal de Piedras Negras, explicando que le dañaron una arteria del brazo derecho; en el material muestra la herida tras la cirugía.

"Fui herido por la municipalidad acá, donde me dañaron la arteria por un disparo por la parte de atrás. No me dejan ver a mi familia, no me dejan comunicarme con mi familia en Venezuela", es parte de lo que relata en el video.

Desde la cama del hospital y convaleciente tras la cirugía de gran riesgo a la que fue sometido, Samuel Guzmán manifiesta que los policías en México le están disparando a los venezolanos para que no crucen a Estados Unidos. "Nos están tratando como perros", dijo.

"Si alguien puede comunicarse con alguno de mis familiares, estoy en un hospital. No me dejan comunicarme con ninguno de mis compañeros, tampoco quieren que nada de esto se sepa, dicen que fue un hondureño al que dispararon. Señores, solamente estábamos pidiendo agua, no estábamos pidiendo más nada", refiere el migrante venezolano.

Igualmente muestra su brazo derecho y el lugar en el cual recibió el disparo, señalando que fue con un arma nueve milímetros.

Con la voz entrecortada, señala que su madre se llama Gisela Maritza Álvarez y refiere que su esposa se encuentra en Chile, además de pedir si pueden comunicarse con alguno de sus compañeros.

"La municipalidad y la migración de Piedras Negras quieren tapar todo lo que está sucediendo. No me dejan, me tienen aislado con custodios, esto es porque una enfermera me prestó un teléfono para poder enviar todo esto, si cualquiera puede comunicarse, nos quitaron los teléfonos, nos quitaron todo, realmente...", y así termina el video.

La publicación del video se realizó en la cuenta de un joven que se dedica a difundir información relacionada con el fenómeno migratorio, siendo la cuenta silverstrong.official09

También se puede establecer que dicho video se publicó el miércoles, alrededor de las ocho de la noche y con el siguiente texto: "Denuncia pública, desde México este joven se las ingenio para hacer el video y publicar su situación. #Chile #Venezuela???? #emigrantes".

Denuncia

Samuel Guzmán, migrante venezolano, acusa a la policía de Piedras Negras de atacarlo:

*En el video de un minuto con 29 segundos, da a conocer que fue herido de bala por la espalda por parte de un elemento de la policía municipal

*Guzmán manifiesta que los policías en México le están disparando a los venezolanos para que no crucen a Estados Unidos.