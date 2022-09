Mientras dios me permita seguir trabajando, aquí estaré: Jorge Ortiz de Pinedo

A lo largo de su trayectoria, Jorge Ortiz de Pinedo se ha anotado importantes éxitos gracias a Doctor Cándido Pérez o Cero en conducta, sin embargo, el actor es claro en decir que no vive del pasado, al contrario, le apuesta al presente y el futuro, es por eso que siempre está dando de qué hablar en el terreno profesional.

"Uno no puede quedarse en el pasado. El que yo siga platicando y sigamos hablando de proyectos, es porque no me he quedado nunca en algo que haya hecho en el pasado. Mientras Dios me permita seguir trabajando, aquí estaré.

"Me gusta hacer muchas cosas, muchos personajes. En lo que respecta a Una familia de diez, mi proyecto más reciente, se ha vuelto imprescindible dentro de la programación y esperamos que así siga", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Ortiz de Pinedo habló con esta casa editora del estreno de las temporadas 8 y 9 de Una familia de diez, algo que lo tiene sumamente emocionado.

"Hace 45 años descubrí la obra El casado casa quiere, la monté y luego mi hijo Pedro, me dijo, '¿Por qué no hacemos una serie de TV?', la hicimos y la aceptó Televisa; hace 15 años la presentamos, se vuelve el programa número uno de la televisión en México, pero luego Televisa quita la barra de comedia y es entonces que el proyecto queda pausado durante mucho tiempo, sin embargo, la empresa repetía y repetía la primera temporada, que era la única que habíamos elaborado lo que la mantuvo vigente hasta que volvimos a partir de 2019 con nuevas entregas y el público quedó fascinado".

En ese sentido, Ortiz de Pinedo recalcó que jamás imaginó la manera en la que trascendería Una familia de diez.

"La familia de diez, es justamente un programa hecho para las familias mexicanas. Este es un programa familiar, que todos pueden ver y no se van a topar con algo incómodo para los niños o los abuelitos".

El histrión compartió que en estas nuevas temporadas, todo estará por salirse de control en casa de los López, pues, aunque "Gaby" y "Plutarco" se hayan independizado (Algo que se vio en el programa ¿Tú crees?), no dejarán de visitar la casa de "Plácido", quien ha perdido su pensión y ahora deberá buscar trabajo.

"'Plácido' llegará a Acapulco sin dinero y endeudado y estará obligado a trabajar en un club de playa. Con el resto de la familia, las cosas no serán más fáciles, pues 'Licha' ha perdido su departamento, tanto ella como Carlos y Victoria, regresarán a su pequeño hogar; en fin van a pasar muchos enredos y situaciones que esperamos diviertan al público".

Por otro lado, Jorge aprovechó para "echarle flores" a La Laguna, como siempre lo hace cada que él habla con El Siglo de Torreón.

"En verdad que me encanta la Comarca Lagunera. Tiene un calorcito muy sabroso y me he dado cuenta de que los laguneros son bien alegres. Ustedes saben que me fascina el futbol y en verdad los felicito por tener al Santos".