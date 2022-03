'Mi linaje femenino es mi mayor enseñanza', asegura Eva Cedeño

En este Día Internacional de la Mujer, la actriz, Eva Cedeño revela en exclusiva para El Siglo de Torreón que lamentablemente ha recibido ofertas de trabajo a cambio de sexo, mismas que rechazó, ya que prefirió obtener sus personajes avalada por su talento y sus ganas de destacar como profesionista.

"He tenido que enfrentar el intercambio de sexo por trabajo. El decir que no cuando te quieren intercambiar sexo por trabajo es fuerte y doloroso. Es decir, uno piensa 'o sea que no valgo nada si no te doy lo que quieres', sentirse cosificada es horrible. Eso es abuso de poder.

"Yo no caí en eso. Es decir no y estar firme en lo que tú eres y lo que tú haces porque si tú caes una vez es quedarte ahí y darle valía a eso. No debemos permitir que un hombre nos utilice para podernos dar un trabajo y eso no está bien. Siempre supe que podía llegar, sin importar cuánto me tarde", confesó.

En ese sentido, Cedeño, protagonista de la telenovela Amor dividido, comentó que creció rodeada de mujeres y de, "hombres irresponsables". "Me crie en una comunidad de mujeres en donde siempre hubo hombres irresponsables y ausentes. Así que con esta premisa yo crecí, yo supe que yo podía hacer lo que quisiera sola o acompañada. Mi linaje femenino es mi mayor enseñanza y mi mayor inspiración.

"Tuve una madre que pasó desde un divorcio hasta cáncer; una abuela que fue criada entre puros hombres. Luego, una de mis hermanas casi se moría en un accidente. La fortaleza que hoy tengo se la debo a mis mujeres y mis mujeres son mi familia. Ellas me han dado toda la casta para salir adelante".

Este 8 de marzo, la oriunda de Hermosillo, Sonora pidió en la charla al sistema y a los gobiernos educar a los hombres en el tema del feminismo con el fin que logre comprenderse que ambos sexos tienen las capacidades iguales.

"Entre mujeres habrá una más capaz que otra, incluso entre hombres habrá uno más capaz que otro, pero si nos mezclamos también habrá unos más listos que otros y eso no limita que una mujer sea más capaz que un hombre o viceversa, solo veámonos como personas, haciendo a un lado esa idea de que las mujeres somos débiles.

"Este 8 de marzo debemos alzar la voz por las mujeres, por un mundo con mayor equidad, por las muertas, por las que nos dejaron a la fuerza, porque alguien les quitó la vida y desafortunadamente fue un hombre. Hay que alzar la voz hacia el gobierno y el sistema", resaltó.

Por otro lado, Cedeño se mostró emocionada por la buena acogida que ha logrado la telenovela, Amor dividido, en donde ella comparte créditos estelares con Gabriel Soto y Andrés Palacios.

"Estoy agradecida de que la gente la esté aceptando tan bien. Muchas personas se han involucrado con esta historia y eso me pone el corazón contento. Cuando me escriben en las redes sobre la novela o me paran en la calle para expresarme algo de la historia, para mí es muy gratificante".

Recordó la actriz que hace tiempo, estando en Madrid, España, la productora Angellí Nesma le llamó para platicarle del proyecto y cuando le mandó el guion y los detalles de su personaje, "Abril", quedó fascinada.

"Estando en España fue donde me preparé para dar vida a 'Abril' y al llegar a México trabajé con mi coach, María José Jiménez, y así le fuimos dando más tintes a 'Abril' como su toque pícaro y a la vez inocente".

Celebró Cedeño que dicho melodrama, que pasa de lunes a viernes a las 18:30 horas por el canal Las Estrellas, aborde temáticas tan reales como la migración, la inclusión o la diversidad.

"También hemos tratado la discriminación hacia las personas con discapacidad, la homofobia, la prostitución y la trata de personas cuando los migrantes quieren pasar a Estados Unidos", sostuvo la artista.

De acuerdo con Eva, esta novela y su papel de "Abril" le han dado un mayor reconocimiento a su carrera como actriz.

"Me han dado ya una posición y una aceptación ya certera de la empresa y del público. Ya mi nombre empieza a dar de qué hablar", aseguró.