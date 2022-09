Mi hija creía que era su abuela: Martha Debayle llora la muerte de la reina Isabel ll 

Fue la mañana del pasado de septiembre cuando se dio a conocer la lamentable muerte de la reina Isabel ll, tras más de 70 años de reinado, convirtiéndose en una de las monarcas más longevas.

Ante su muerte fueron miles de personas quienes lamentaron su fallecimiento, entre ellos varios gobiernos del mundo, así como artistas y celebridades, entre ellos se destacó la conductora Martha Debayle.

Durante su programa de radio, la conductora dio a conocer este acontecimiento, y con la voz rota, contó como su hija se tomó esta noticia.

“Yo siento que para todos los que crecimos viendo a la reina Isabel, como mi hija, que me habló ahorita llorando, porque ella decía que era su abuelita. Pero es muy conmovedor, porque es una figura histórica, una figura que vivimos en nuestro tiempo”, comenzó la conductora de origen nicaragüense.

“Fue una de las reinas más the Queen, importante de todos los tiempos. Y… pues hoy ya no está, ahora sí que para todos los ingleses que escuchan nuestro programa, donde quiera que estén, les mandamos nuestro más sentido pésame. God save the Queen”, expresó entre lágrimas.

Tras esta reacción de Martha, miles de usuarios en redes sociales la criticaron y compartieron diversos memes en redes sociales, en donde varios de ellos se burlaban de la conductora por esta actitud “tan exagerada”: