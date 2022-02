Mi corazón pertenece a México: actriz Scarlet Gruber

La actriz venezolana, Scarlet Gruber, ha vivido en diversas naciones, pero en México donde se ha sentido plena y feliz.

"Llegue a México hace cuatro años y medio y siento que mi corazón pertenece a México. Amo la comida y el calor humano que se siente y agradezco el cariño que me han dado y el apoyo a mi carrera que me ha hecho crecer, no solo como actriz, sino también como mujer", comentó.

Scarlet charló con El Siglo de Torreón del gran final de la telenovela Si nos dejan, que ocurrirá hoy a las 20:30 horas por el canal Las Estrellas.

"Es una mezcla de nostalgia y emoción. Sé que ala novela le ha ido muy bien y me emociona bastante que el público haya recibido este proyecto con tanto amor, nos da nostalgia que ya se va a acabar".

Para Gruber, volver a contar una historia que ya el público conocía era un reto, ya que debía ofrecer algo nuevo, objetivo que logró cumplirse.

"Siempre se agradece cuando el público conecta con el trabajo que uno ofrece. Me da gusto que hayamos podido refrescar esta historia ", compartió vía telefónica.

En la historia protagonizada por Marcus Ornellas y Mayrín Villanueva, la artista encarna a "Julieta Lugo", una de las villas, misma que siempre va a recordar.

"Mi 'Julieta' será una de mis villanas favoritas. Se va a quedar siempre en mi corazón. Ya nos dimos cuenta de su carácter, su ambición y su gran transformación en luchar por lo que quiere y lamentablemente no siempre se dan las cosas que ella quiere.

" Es un personaje que me retó muchísimo en su manera de ser. Es muy diferente a mí, amo hacer personajes que no se parecen a mí. Creo que 'Julieta' despertó una gran seguridad que tal vez tenía por dentro, pero necesitaba trabajar como persona".

Durante la charla, Scarlet reveló que aunque sabe que 'Julieta' ha sido mala, ella no opta por hacer distinciones entre los personajes.

"Yo no creo en los villanos, considero que todos los personajes son seres humanos que se mueven por diferentes cosas; a 'Julieta' la mueve el amor por 'Sergio' y su ambición de ser la mejor en lo que hace y eso la lleva a hacer travesuras.

"Cuando vemos a los personajes como seres humanos y no como villanos, y además, no los encasillamos en eso, se vuelven mucho más vivos y entonces las personas pueden conectar con ellos", sostuvo.

Scarlet confesó que tras terminar Si nos dejan se le verá en un proyecto que abarcará toda su energía, sin embargo, no dijo de qué se trata.

"Estoy a una semana de empezar algo nuevo. Todavía no les puedo decir cuál es. Les adelanto que es algo que me ha retado bastante físicamente y además me emociona en demasía", compartió.

Por otro lado, Scarlet mencionó que siente bendecida de ser hija de dos grandes artistas, Astrid Gruber y Gabriel Fernández, "El Chamo".

"Ha sido una bendición los padres que tengo. Mi mamá me ha enseñado a ser una gran profesional y mi papá es mi porrista número uno. Me ayudan mucho, cualquier duda que tengo siempre les pregunto a ellos", puntualizó.